Ile Maurice: 147 kilos de cannabis saisis à Sainte-Rose - Trois Mauriciens ont pris la fuite à bord d'un bateau, selon la police

Ils devaient prendre livraison de la cargaison. Mais ces trois Mauriciens qui avaient accosté la région de Sainte-Rose, à La Réunion, dans la soirée du 17 juin, ont pris la fuite à temps.

Du moins, c'est ce que soupçonne la police dans le cadre de l'enquête sur les 147 kilos de zamal et un kilo de résine saisis. Plusieurs personnes ont pris la fuite à l'arrivée des gendarmes dans une zone boisée. Jusqu'à l'heure, huit personnes ont été arrêtées dans cette affaire.

Pour rappel, la drogue se trouvait dans de grands sacs de sport et les trafiquants étaient descendus jusqu'à St-Rose pour l'embarque- ment de la marchandise. Si ce trafic se voulait être un trafic de stupéfiants interne, cette grande quantité n'aurait pas été transportée jusqu'au port. D'ailleurs, tout porte à croire que cette grosse cargaison était destinée à Maurice, avait indiqué le chef de l'ADSU, Choolun Bhojoo, il y a trois jours.

Les enquêteurs de l'ADSU soupçonnent que le même modus operandi a été utilisé il y a trois ans. Celui de la saisie de 142 kilos de zamal à La Réunion, à Sainte-Rose, estimés à Rs 87 millions. Quatre Mauriciens avaient été arrêtés dans cette affaire : Clyde Lindsay Moodeliar, Louis Jean Michel L'Effronte, Jean Marc Lebon et Jean Michel Kervin.

Nous apprenons que le speedboat était sorti sur les côtes de Grand-Gaube pour se rendre à La Réunion. Des soupçons se portent sur un réseau de trafiquants qui opère dans le Nord, si on parle du même mode opératoire que celui utilisé il y a trois ans. Est-ce que le même réseau qui a encore frappé mais a échoué une deuxième fois ? Seuls les enquêteurs pourront élucider au fur et à mesure que l'enquête avancera.

À noter que c'est avec la coopération du Centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie qu'un trafic de cannabis a été découvert. Avec le support de plusieurs unités comme le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie de SaintBenoit, la brigade de SaintBenoit et la Brigade de recherches, la Compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit. Les unités ont mis la main sur de nombreux sacs de sport contenant le cannabis.

Deux individus ont été interpellés et très rapidement le réseau a été démantelé. Plusieurs trafiquants ont été arrêtés après une perquisition chez eux. Huit personnes ont été arrêtées, quatre d'entre elles sont placées en détention et enten- dues et les quatre autres ont été présentées le 21 juin de- vant le juge des libertés et de la détention et ont comparu le 22 juin.