Madagascar: Fenoarivo - Une victime d'accident introuvable

Un père de famille, 41 ans, conduisant une moto routière, s'est télescopé avec une camionnette, le mercredi 22 juin, à Fenoarivo. Blessé, il est introuvable depuis son évacuation.

DISPARITION inquiétante d'une victime d'accident de la circulation survenu le mercredi 22 juin, sur la route nationale ( RN1 ), à Fenoarivo Alakamisy. Il s'agit d'Eugène Rakotomandimby, un père de famille, âgé de 41 ans.

" Mon mari était à la campagne, à Arivonimamo. Il était en cours de route pour rentrer à la maison ce jour-là. Nous étions plus ou moins surpris car il n'est toujours pas arrivé le soir. Toute la famille se demandait où il pourrait être. On est alors partis à sa recherche jusqu'à Arivonimamo, à Imerintsiatosika et aux autres villages ",raconte Mbolatiana Rasoanirina, sa femme.

" Nous avons parcouru les hôpitaux de la ville, celui d'Itaosy et les centres de santé ruraux. Puis, la nouvelle de son accident et de sa disparition m'a encore rendue plus tourmentée ", soupire-t-elle.

Le drame s'est passé vers 16h30 ce mercredi-là, près d'une station-service de Fenoarivo. Le quadragénaire au guidon d'une moto routière et une camionnette se sont heurtés de plein fouet. Il se trouvait dans le coma après avoir été projeté violemment sur l'asphalte avec son deux-roues.

Avisé

L'automobiliste a fait monter le motard à bord de son véhicule pour l'évacuer vers l'hôpital. À cause de son geste de prise en charge, les témoins oculaires n'ont pas pensé à retenir le numéro d'immatriculation de sa camionnette. Depuis, personne ne sait s'il l'a vraiment transporté au service des urgences ou pas.

Sitôt alertée, la gendarmerie a dépêché des hommes pour rejoindre la victime à l'hôpital. Ils sont allés voir à l'HJRA, à Befelatanana et au centre hospitalier de Soavinandriana, mais ne l'ont pas trouvé. Son sort reste incertain.

La moto du quadragénaire a été abandonnée sur les lieux de l'accident. Les gendarmes ont découvert dans le coffre un dossier dont sa pièce d'identité et son adresse. Ils n'ont pourtant avisé sa famille que vendredi.

Un appel à témoins a été lancé pour retrouver le motocycliste, identifier le véhicule et son conducteur. Les enquêteurs poursuivent la recherche et l'exploitation des indices permettant d'orienter la tâche sur la bonne piste.