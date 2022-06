Maroc: Ménara Holding et la Fondation MAScIR signent une convention de partenariat dans le domaine de la recherche

Rabat — Ménara Holding et la Fondation MAScIR ont signé, mercredi dernier à Rabat, une convention de partenariat dans le domaine de la recherche et du développement scientifique et technologique.

Ce partenariat, de 3 ans, porte sur les termes et les conditions de coopération entre les deux institutions, en vue de développer des projets de recherche, indiquent Ménara Holding et la Fondation MAScIR dans un communiqué conjoint parvenu lundi à la MAP.

Ménara Holding et la Fondation MAScIR ont ainsi identifié des sujets de recherche et développement, répondant aux besoins spécifiques au secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) et ce, grâce à l'expertise acquise par plusieurs départements de recherche de la Fondation, notamment dans les domaines de l'ingénierie et la durabilité des matériaux, la valorisation des ressources naturelles et l'inspection visuelle, précise la même source.

Ménara Holding réitère, à travers la signature de cette convention de partenariat, son engagement et sa volonté constante depuis plusieurs années, en matière de recherche, développement et innovation en vue de répondre au mieux aux attentes de ses secteurs. La Fondation MAScIR réaffirme, quant à elle, son intérêt pour la science, le progrès, la recherche ainsi que sa volonté de répondre aux besoins actuels et futurs des opérateurs nationaux.

Le Groupe Ménara Holding compte à présent 9 sociétés et plus de 2.000 collaborateurs actifs dans 6 secteurs d'activités, les domaines sont variés mais néanmoins complémentaires. Le secteur du BTP représente son principal cœur de métier. Un domaine où les différentes entités interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur.

La Fondation MAScIR est une association à but non lucratif qui relève de l'Université Mohammed VI Polytechnique. Créée en 2007, elle vise la promotion et le développement de pôles de recherche technologique dans les domaines des matériaux et nanomatériaux, de la biotechnologie, de la microélectronique et des sciences de la vie. Ses travaux sont orientés vers la recherche appliquée et l'innovation pour répondre aux besoins du marché.