Cote d'Ivoire: PSG - Un ancien joueur du club valide la venue de Seko Fofana

Alors que des négociations seraient entamées entre le Racing Club de Lens et le PSG pour le recrutement de Seko Fofana, un ancien joueur du club parisien valide la venue du milieu ivoirien.

Il s'agit de Vikash Dhorasoo. D'après l'ancien milieu de terrain du club de la capitale, l'international ivoirien serait un renfort de taille pour le PSG.

" Il est capable de marquer en fin de match, c'est-à-dire que sur la durée du match il est fort physiquement, a noté l'ex-international français. Il aime aussi se défoncer pour ses coéquipiers.

Il aime aussi courir et défendre vers son but, ce qu'on ne fait pas toujours au PSG. Évidemment, dans le système, il faudra du monde pour rester devant la défense parce que lui il va beaucoup bouger et faire des efforts ", indique Dhorasoo avant de poursuivre : " Tactiquement, il faut lui laisser la place, ce qui n'a pas été fait avec Wijnaldum où on l'a mis un peu n'importe où sans lui donner la possibilité de s'exprimer. Il n'a pas brillé mais Pochettino l'a mis sur le côté à plusieurs reprises ou derrière l'attaquant. On ne savait pas trop où il voulait le faire jouer. Lui (Seko Fofana), on sait ce qu'il peut apporter, donc il faut le mettre dans les bonnes conditions ".

Aux dernières nouvelles, Luis Campos, le nouveau directeur sportif du PSG, aurait validé le recrutement de Seko Fofana, tout comme Kylian Mbappé, un des joueurs phares du vestiaire parisien.