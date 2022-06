Seychelles: Ouverture d'une enquête sur une fuite d'ammoniac sur un thonier espagnol au pays

Le Maritime Accident Investigation Board (MAIB) des Seychelles et son homologue espagnol mèneront une enquête sur une fuite d'ammoniac sur un navire de pêche au thon battant pavillon espagnol.

L'incident, qui s'est produit le mercredi 15 juin, a causé la mort de deux membres d'équipage espagnols.

Grâce à l'enquête, les autorités cherchent à établir les facteurs qui ont contribué à cet incident et ce qui doit être changé ou fait différemment pour éviter de futurs incidents.

Le navire, Albacora Cuatro, mesure 88 mètres de long et 16 mètres de large et appartient à la société Compañía Europea de Tunidos. Au moment de l'incident, le navire était au mouillage près de Port Victoria et il avait à son bord un équipage de 31 personnes de six nationalités différentes ainsi qu'un Seychellois.

Dans une interview accordée à la Seychelles Broadcasting Corporation (SBC) jeudi, le secrétaire principal de l'aviation civile, des ports et de la marine, Alan Renaud, a déclaré que c'était la première fois que les Seychelles travaillaient avec la Commission permanente d'enquête sur les accidents et incidents maritimes. Une agence du gouvernement espagnol. La première réunion était prévue vendredi dernier.

"Nous voulons un rapport de première classe et il sera publié pour que chacun puisse en tirer des leçons pour savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, quels ont été les facteurs qui ont causé cet incident, et ce que nous pouvons changer pour ne plus le revivre, du moins de cette façon ", a déclaré M. Renaud.

Il a ajouté que "bien que ce soit rare, ces incidents se produisent partout dans le monde, mais nous allons découvrir ce qui s'est passé et voir ce que nous pouvons faire pour nous améliorer. Comme il s'agit toujours d'améliorer la sécurité, et je suis très heureux de voir que nous travaillons avec les autorités espagnoles."

Selon un article du site Atuna, "l'examen initial a montré qu'une fuite d'ammoniac avait provoqué (une) éruption". Le même article indiquait que les autorités compétentes des deux pays travaillaient au rapatriement des corps de l'ingénieur en chef et du second officier décédés. Les deux victimes de l'incident étaient des ressortissants espagnols de la Ribeira, située dans le nord-ouest de l'Espagne.

L'ammoniac est un réfrigérant utilisé pour congeler la solution de saumure dans les puits à poissons à bord des thoniers. C'est un gaz toxique et l'exposition à celui-ci peut causer des blessures graves et parfois mortelles, notamment des brûlures d'ammoniac aux yeux et aux poumons, de l'asthme, la cécité et d'autres affections pulmonaires. Il est également inflammable et peut provoquer des explosions lorsqu'il est exposé à une chaleur élevée.