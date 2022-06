Gabon: Fête de la Musique - Les festivités continuent ce 26 juin à Owendo

Après l'esplanade de la maison Georges Rawiri, la fête de la musique s'est poursuivie ce dimanche du côté d'Owendo, plus précisément à l'esplanade de la gare Sétrag.

Célébrée cette année sous le thème : " Instruments traditionnels et musique moderne au Gabon ", la Fête de la Musique a son rendez-vous tous les 21 juin de chaque année. Et pour la présente édition, l'évènement tient toutes ses promesses au regard de la forte mobilisation qu'il suscite tant du côté des populations, qui y trouvent un réel intérêt à prendre part à ces manifestations riches en couleurs et en sons, que celui des artistes qui ne manquent pas de redoubler d'adresse pour rendre encore plus éblouissante la fête.

Organisée par le Ministère de la Culture et des Arts, cette commémoration, qui est prévue de durer jusqu'au 30 juin prochain, voit la participation d'un nombre important d'artistes locaux qui font luire le vert, jaune et bleu sur le plan national et international.

Comme annoncé par le Pr Patrick Mouguiama Daouda, lors de son allocution circonstancielle, cette édition sera ponctuée par plusieurs concerts populaires gratuits. Après celui de l'esplanade de la Maison Georges Rawiri, place désormais à cette grande messe de la musique qui se déroulera, en plein air ce dimanche, à l'esplanade de la Sétrag où les populations d'Owendo, du Grand Libreville et ses environs sont massivement attendues pour vibrer aux rythmes du terroir.

Il est à préciser que les rideaux, de la 40ème édition de la Fête de la Musique, tomberont le 30 juin prochain après le dernier méga concert populaire qui se tiendra au rond-point de Nzeng-Ayong. Un pari qui est entrain d'être réussi par le Ministre de la Culture et des Arts, le Pr Patrick Mouguiama Daouda, et son Délégué, Max Samuel Oboumadjogo, dont l'implication était fortement attendue par ses frères et sœurs du monde musical.