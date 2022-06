Cote d'Ivoire: Département de Yakassé-Attobrou - Les femmes d'Abongoua saluent les réalisations du Président Alassane Ouattara

Samedi 25 juin, c'était jour de fête dans la sous-préfecture d'Abongoua, localité dans le département de Yakassé-Attobrou. Et pour cause, l'Union des femmes RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) de cette localité y célébrait ses membres, à l'initiative du vice-président du Cesec (Conseil économique social environnemental et culturel), le Pr Joseph Séka Séka qui entendait ainsi les récompenser, à la faveur de la fête des mères, pour l'énorme travail abattu sur le terrain pour le rayonnement de leur formation politique dans ce département, et au-delà dans la région de la Mé.

Au total, 1100 femmes houphouëtistes ont reçu des présents de la part du Pr Séka Séka, représenté à cette cérémonie par le Pr Brouh Yapo, chef du service réanimation à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et directeur de l'Institut politique du RHDP. Celui-ci a saisi cette occasion pour saluer l'esprit de cohésion, de rassemblement, d'unité, et de paix anime ces femmes du RHDP. " Ces qualités que vous exprimez et que vous faites vôtres, sont les éléments essentiels de la vision de son excellence Alassane Ouattara" a ajouté le Pr Brouh Yapo. Ensuite, il a souligné l'amour que le chef de l'Etat porte à la région et au pays en général. " Si on arrive à vivre cette joie actuelle, c'est parce que le président de la République a fait en sorte qu'il y ait la paix.

Il est allé plus loin en honorant la Mé, en mettant à ses côtés notre frère, le Premier ministre Patrick Achi, un homme de paix, de rassemblement et d'actions. Et en mettant en œuvre de nombreux projets pour notre région" a relevé le patron de l'Institut politique du RHDP. Sous-préfète d'Abongoua, Mme Arnaud Yao, épouse Kouassi, a félicité le Pr Joseph Séka Séka pour son soutien aux femmes sans distinction de partis politiques ni d'ethnies. De son côté, la première vice-présidente de l'Union des femmes RHDP d'Abongoua, (Ufrhdp), Adéline Téby Chi, a rassuré les cadres de son parti, quant à l'engagement de ses troupes pour toutes les batailles. " Nous sommes prêtes et disposées à vous accompagner dans l'exercice de votre mission, celle du développement tant souhaité et prôné par le Président Alassane Ouattara. Nous en avons pour preuves les nombreuses réalisations entreprises", a-t-elle martelé.

Poursuivant, Adéline Téby Chi a égrené quelques actions du chef de l'Etat dans la Mé, entre autres le bitumage de l'axe Adzopé-Yakassé-Attobrou, les travaux de l'adduction en eau potable grâce à la canalisation depuis le fleuve Comoé, qui dessert les départements d'Adzopé et de Yakassé-Attobrou, le Centre hospitalier régional, la forêt classée de Mabi Yaya, devenue une réserve naturelle dénommée : La Mé verte. Sans oublier le bitumage en cours de l'axe Yakassé-Attobrou-Bettié et d'autres projets finis ou en cours de réalisation. Y. Sangaré