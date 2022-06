Cote d'Ivoire: Humour - Booder dompte Abidjan !

C'est un tonnerre d'applaudissements, une véritable " standing ovation " qui a été le clou du spectacle de l'humoriste franco-marocain Booder ! C'était dans la soirée du 25 juin dernier, au Palais de la Culture à Treichville-Abidjan, où l'artiste a ébloui le public abidjanais qu'il a dompté par le truchement de son spectacle: " Booder is back " ("le retour de Booder").

Mohamed Benyamna, plus connu sous le pseudonyme de Booder, est facilement reconnaissable à sa petite taille. Son physique atypique, son chapeau, toujours vissé sur sa tête, son humour débordant et, surtout, son autodérision aiguisée. Tout a concouru à la beauté d'un spectacle et à la réactivité du public que Booder a qualifié de l'un des plus magnifiques : "Public d'Abidjan, vous êtes magnifiques. Rendez-vous en décembre !"

Pendant ce " One man show " de près de deux heures de temps, Booder a croqué également l'actualité ivoirienne en faisant un clin d'œil aux dernières intempéries qui ont secoué Abidjan. "Quand il pleut ici, la vie s'arrête ! A Abidjan, pendant la période des pluies, je me croyais à Assinie Mafia (Ndlr, une cité balnéaire du Sud ivoirien)", a rapporté Booder dans un flot de rires.

Pour plus d'interactions entre lui et le public, l'humoriste a fait monter un conseiller de la Primature (il a requis l'anonymat) qui s'est superbement prêté au jeu. Mais, plus, ce qui a fait marrer le public, ce sont des scènes d'autodérision dans lesquelles Booder, raconte des pans de sa vie.

"A la naissance de mon fils, je tenais le bébé dans mes bras. Mais, la sage-femme me dit : "on attend le père du bébé afin de le féliciter, parce que pour elle, l'enfant ne me ressemblant pas, je ne pouvais être son géniteur (... )".

Parlant de son rapport à la toile où il est beaucoup présent, Booder dévoile une astuce : "Un de mes spectacle a enregistré 3 millions de vues sur Youtube. Parce que mon frère et moi avons cliqué toute la journée... "

Ce show inédit de Booder, il faut le noter, s'est déroulé dans une salle comble ! Il a été organisé par la structure de production et d'évènementiel " Invictus Empire " de Chris Alex Sahiri.

" Booder is back " ayant été un franc-succès, l'humoriste donne déjà rendez-vous au public abidjanais en décembre prochain.