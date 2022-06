Tunisie: L1 | Play-off ( dernière journée) - Le verdict...

L'EST préserve son bien, l'USM perd le fauteuil de coleader, le CSS troisième et le CA quatrième joueront la coupe de la CAF. On termine avec la saison la plus longue et la plus controversée.

Pas de surprises, l'EST s'en est bien sortie pour préserver son bien dans son duel à distance face à l'USM. Les "Sang et Or" ont gagné contre Ben Guerdene dans un match au scénario inattendu, alors que l'USM, avec 10 joueurs contre le CSS, est parvenue à rattraper son retard de deux buts mais n'obtient qu'un petit point insuffisant pour créer l'exploit. A Radès, le scénario était rocambolesque avec l'USBG qui ouvre le score avant que l'EST ne revienne dans les 10 dernières minutes dans un match où on a eu 10' de temps additionnel !

L'USM revient

A Sfax, les joueurs de Nabil Kouki jouaient pour assurer leur troisième place synonyme de qualification en coupe de la CAF. Et c'est le vétéran Chadi Hammami qui réussit un doublé qui permet à son équipe de mener confortablement. Mais le retour de l'USM en seconde période lui a permis de sauver les meubles même à 10 joueurs : Aywoulou réduit la marque et puis c'est Abdelli qui égalise vers la fin. C'était insuffisant même pour préserver un fauteuil à deux avec le champion.

Dans le troisième match de la dernière journée, un nul vierge a conclu le duel des deux blessés de ce play-off. Deux clubs qui ont touché le fond et ce sont les Clubistes qui réalisent la bonne affaire relativement en parvenant à disputer la coupe de la CAF. C'en est fini donc ave cette saion très longue qui a commencé la mi-octobre pour se terminer le 26 juin avec des trêves qui ont duré presque trois mois. Et au milieu de tout cela, des litiges, des soupçons de corruption et de matches truqués, de la violence, du piètre spectacle. Il était temps que ce petit championnat se termine ! l'EST était la plus réaliste, profitant surtout de la fragilité de ses adversaires. C'est son sixième titre consécutif.