Tunisie: L1 | EST-USBG (2-1) - Un 32e sacre pour l'Espérance !

Les "Sang et Or" ont dû cravacher dur pour revenir dans le match avant de remporter la victoire dans le temps additionnel. Un sacre dans la douleur, le sixième d'affilée et le 32e qui s'ajoute à son palmarès, et ce, face à une courageuse formation de Ben Guerdane.

Stade olympique Hamadi-Agrebi de Radès. EST bat USBG : 2-1. (0-1 à la mi-temps). Buts de Fakhreddine Ouji (6') pour l'USBG, Mohamed Ali Ben Hammouda (85') et Elyès Chetti (90'+7) pour l'EST. Arbitre central : Oussama Rezgallah. Arbitre VAR : Ameur Chouchane.

EST : Debchi, Amamou (Mimouni 46'), Tougai, Fedaa, Chetti, Coulibaly, Ben Romdhane, Bougrine (Iwuala 63'), Badri (Marzouki 80'), El Houni et Ben Hammouda (Guenichi 88').

USBG : Farhati, Chaouki, Mhadhbi (Fdhil 50'), Sayari, Rejaibi (Abcha19'), Tlili, Chaâbane, Hamdi, Hamed, Zeydi et Ouji (Kamergi 65').

Expulsion : Nabil Maâloul (90'+8).

Tous les observateurs pensaient que l'Espérance partiraient en roue libre pour le sacre face à une formation de Ben Guerdane censée ne pas lui faire de la résistance. Sauf que les Sudistes étaient d'un avis contraire et semblaient se plaire dans le rôle d'outsider. Les Sudistes se sont montrés résistants, le gardien Noureddine Farhati en particulier, au point que les Espérantistes ont dû cravacher dur, très dur même, pour revenir d'abord dans le match avant de remporter la victoire dans le temps additionnel. Une victoire qui a permis à l'Espérance de Tunis de remporter son sixième titre d'affilée de champion de Tunisie.

Evoquons à présent les péripéties de la rencontre. La mission de l'EST pour l'octroi du sacre n'a donc pas été facile. Pourtant, ce sont les "Sang et Or" qui allaient créer la première occasion du match. On jouait à peine la 3' quand Ben Romdhane lança El Houni dont le centre est arrêté par le portier sudiste, Farhati. Et alors qu'on croyait les Espérantistes bien partis pour mener la vie dure à leurs hôtes, la surprise a été créée trois minutes plus tard : Amamou perdit lamentablement se ballon que lui piqua Wadhah Zeydi avant de remettre en retrait pour Fakhreddine Ouji. Ce dernier n'a pas trouvé de difficulté pour tromper Debchi (6').

A partir de ce moment, c'est un autre match qui commença. Les "Sang et Or" qui croyaient bien démarrer leur partie se sont confrontés à un scénario inattendu. Les cartes brouillées, les Espérantistes avaient de plus en plus de difficultés à aller jusqu'au bout de leurs idées. Après un premier penalty refusé par la VAR à Ben Romdhane, son équipier Raed Fedaa, qui a reçu un coup de tête de Chaâbane en pleine surface de réparation, en a obtenu un. Un penalty raté par Ben Romdhane qui a vu son tir arrêté par un Nouerddine Farhati dans un grand jour (39').

Les "Sang et Or", déconcentrés, ont brillé par leur précipitation dans les 30 derniers mètres, ce qui les empêcha d'égaliser avant de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps malgré les six minutes du temps additionnel.

Jusqu'au bout...

De retour des vestiaires, les "Sang et Or" allaient jouer le tout pour le tout et Nabil Maâloul n'hésita pas à faire sortir à la mi-temps le responsable du but encaissé au début du match. Ainsi, Amamou céda sa place à Farouk Mimouni. Ce dernier ne tarda pas à se montrer dangereux : on jouait la 51' quand il a vu son tir puissant renvoyé par Farhati. Si Badri n'était pas en position de hors-jeu, la donne aurait pu changer. Ben Romdhane, lui, a cherché à se racheter après le penalty raté mais la chance lui a tourné le dos, à l'image de son tir puissant qui s'écrasa sur la transversale (61')

Par ailleurs, Noureddine Farhati allait continuer à mener la vie dure aux attaquants espérantistes. Coulibaly en a su quelque chose à la 67'. Mais le pressing des "Sang et Or" était tel que la défense sudiste a fini par fléchir vers la fin. Sur un coup franc joué entre Ben Romdhane et Berrima, Ben Hammouda reprit de la tête directement dans les filets de Farhati (85').

Le suspense s'est poursuivi jusqu'au bout et les Espérantistes d'en découdre dans le temps additionnel : passe d'Iwuala en retrait pour Chetti qui reprit directement dans les filets de Farhati (90'+7).

Dans la douleur, certes, mais amplement mérité, l'EST a remporté son 32e titre de champion de Tunisie, le sixième d'affilée. De quoi faire exploser de joie le public "sang et or" présent, hier, sur les gradins du stade de Radès.