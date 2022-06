Sénégal: "Tourbillon", le premier roman d'Oumar Sow, évoque devoir de mémoire et universalisation des cultures

revue litteraire

Dakar — Le roman "Tourbillon" (115 pages), du professeur de français Oumar Sow, évoque le devoir de mémoire et l'impératif de s'adapter à la réalité quotidienne, dans un contexte d'universalisation des cultures.

Outre la dualité tradition-modernité, l'ouvrage publié en janvier 2022 aux éditions Artige (Sénégal) est consacré aux habitudes, usages et pratiques de la société. Il est question de la politique, de l'émigration clandestine, de la trahison et d'autres thèmes dans "Tourbillon".

"Tel un orage raté qui balaie tout sur son passage et sous forme de médiations et de bouillonnement social, 'Tourbillon' retrace la vie d'une fillette donnée en mariage contre son gré", indique la quatrième de couverture.

"Trahie par sa meilleure amie, enceintée par son demi-frère et (... ) sacrifiée par sa mère, Sira fut la risée de ses copines, comme sa fille le sera plus tard. Elle fut longtemps un souffre-douleur avant d'être soutenue par une ancienne camarade de classe devenue magistrate", ajoute l'éditeur du roman dont le second tome est à paraître.

Le livre d'Oumar Sow, son premier roman, est "un miroir qui n'enlaidit pas", qui "n'embellit pas" non plus, mais qui "dévoile les traits et les détails du visage, les montrant tels" qu'ils sont, selon son préfacier, Dr Djibirou Daouda Bâ, enseignant-chercheur à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Oumar Sow, enseignant au collège d'enseignement moyen de Malika, dans la région de Dakar, est coordonnateur du Réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie Léopold-Sédar-Senghor.