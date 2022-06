Congo-Brazzaville: Coopération - Le ministère de la Santé et le Fonds mondial entendent renforcer le système de soins de la RDC

Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme sont déterminés à renforcer le système de santé de la République démocratique du Congo (RDC), en vue de lui permettre de faire face aux différentes pandémies et épidémies futures.

La question a fait l'objet d'un entretien entre le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, et la délégation du Fonds mondial, conduite par le gestionnaire du Portefeuille, Nicolas Farcy. D'entrée de jeu, cette délégation a salué la coopération et l'engagement du ministre Jean-Jacques Mbungani à faire évoluer les discussions sur les activités à réaliser et celles relatives aux fonds à mobiliser. "Nous avons eu la chance d'échanger avec le ministre, avec qui nous avons abordé certains sujets, dont celui de la pandémie de covid 19 en République démocratique du Congo, des différents progrès qui ont été enregistrés aussi bien sur la vaccination mais aussi sur les capacités du pays à tester et à traiter les Congolaises et les Congolais qui sont atteints de cette pandémie", a déclaré Nicolas Farcy Il a, par ailleurs, ajouté : "Nous avons aussi discuté du financement du Fonds mondial et de comment arriver à orienter ce financement afin de lui donner plus d'impact possible pour renforcer le système de santé, notamment dans le cadre des prochaines pandémies qui pourraient survenir dans le pays".

Cette délégation s'est félicitée de l'esprit coopératif du ministre Jean-Jacques Mbungani. "La position du ministre a été celle de coopération et le Fonds mondial a toujours investi des fonds en République démocratique du Congo. Nous avons donc eu une discussion d'ordre programmatique et avons réfléchi ensemble sur des interventions à mettre en œuvre. Nous avons aussi discuté sur les fonds à mobiliser. Dans le cadre de la coopération qui est la nôtre, le Fonds mondial est aujourd'hui le premier bailleur en santé pour le pays, avec plus de trois millions de dollars investis chaque année", a ajouté Nicolas Farcy.

Il a exhorté les autorités du pays à investir dans le secteur de la santé. "Nous sollicitons aussi des autorités gouvernementales d'investir dans le secteur de la santé, dans le cadre de notre politique de cofinancement. Et sur ce point, le ministre a aussi répondu positivement pour voir quels seraient les investissements que le pays pourrait effectuer, notamment dans le cadre d'achat d'intrants, des médicaments et des tests pour lutter contre les trois maladies les plus tueuses aujourd'hui dans le pays, à savoir la tuberculose, le paludisme et le VIH/ sida", a-t-il conclu.