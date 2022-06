Congo-Kinshasa: Belgique - Gladys Kazadi nommée vice-présidente du Mouvement politique " Les engagés "

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), députée bruxelloise et échevine, Gladys Kazadi, 28 ans, a été nommée vice-présidente du Mouvement " Les engagés ", dans le cadre du renouvellement de ses instances dirigeantes. C'est la première fois qu'une personnalité jeune, femme et originaire d'Afrique subsaharienne, est nommée vice-présidente d'un parti politique belge.

Les engagés, parti social-chrétien jusqu'en 2002, puis du Centre démocrate humaniste jusqu'à maintenant, est une formation politique belge fondée en 1968 et classée au centre droit de l'échiquier politique. Une élection interne a été organisée, le 22 juin, afin d'élire la nouvelle équipe dirigeante. A cette occasion, Maxime Prévot a été élu président tandis que Gladys Kazadi et Yvan Verougstraete ont été élus vice-présidents.

En tant que vice-présidente, Gladys Kazadi sera chargée de l'action citoyenne. " Si je me suis portée candidate à cette fonction de vice-présidente à l'action citoyenne, c'est parce que je sais qu'après des mois de gestation et de réflexion pour affiner notre manifeste, notre mouvement a désormais besoin d'une mobilisation en lien avec le terrain et les réalités sociales que vivent nos concitoyens. Il est temps de déployer nos ailes en renforçant les synergies avec la société civile. Il est temps aussi de traduire nos valeurs dans un plan d'action concret ", a déclaré Gladys Kazadi.

La nouvelle vice-présidente considère que sa fonction sera complémentaire de son travail au quotidien: être sur le terrain, en contact avec les associations et les citoyens afin d'avancer main dans la main vers une société régénérée . " Ce qui a fait la force des centristes au début des années 2000, c'était cette force de propositions qui résultait des contacts fréquents avec le tissu associatif et les mouvements citoyens de tous horizons. Ceux qui m'ont précédé avaient peut-être un peu perdu cet esprit et il faut renouer avec cet ADN ", a-t-elle indiqué.

L'une des plus jeunes députés élue au parlement bruxellois

Gladys Kazadi est l'une des plus jeunes des quatre-vingt-neuf députés élus ou réélus au Parlement bruxellois. Elle a été élue le 26 juin pour le compte du parti politique " Centre démocrate humaniste " (CDH) dans la circonscription électorale de Berchem-Sainte-Agathe, l'une des dix-neuf communes de Bruxelles. Gladys Kazadi a obtenu le sixième siège du CDH à la région bruxelloise avec 2 088 voix.

Née le 20 avril 1994 à Nivelles (Belgique), Gladys Kazadi est l'aînée d'une famille de quatre enfants, ce qui, explique-t-elle, a suscité en elle un sens de responsabilités accru et une attitude bienveillante dès son plus jeune âge. Par ailleurs, elle a également la chance d'être une jeune femme portant une double culture: belge et congolaise. Ce qui, indique-t-elle, constitue une richesse qu'elle porte fièrement. " Cette double culture me permet notamment de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit ", avoue-t-elle.

Gladys Kazadi est détentrice d'un master en relations internationales de l'université catholique de Louvain et d'un bachelor en sciences politiques de l'université Saint-Louis de Bruxelles. Son mémoire de fin d'études pour son master avait comme titre " Le processus de réconciliation comme vecteur de pacification au lendemain de conflits inter-communautaires (cas du Kivu)". Elle s'est lancée dans la politique active en 2015 avec le CDH, après ses études en sciences politiques. Elle a été élue conseillère communale à Berchem-Sainte-Agathe lors des élections de 2018 à l'âge de 24 ans. Gladys Kazadi est également collaboratrice au cabinet de Céline Fremault, ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement, de l'Aide aux personnes handicapées. Elle a également été secrétaire générale des étudiants démocrates humanistes de juillet 2017 à juin 2018.