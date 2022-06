Congo-Brazzaville: Journée mondiale des MPME - Des progrès réalisés dans le secteur

La célébration de la cinquième édition de la Journée mondiale des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME), le 27 juin de chaque année, a donné l'occasion à la ministre en charge du secteur, Jacqueline Lydia Mikolo, de dresser un bilan à mi-parcours des réalisations faites, en vue d'améliorer et de maintenir les performances des secteurs des PME, de l'artisanat et de l'informel qui contribuent au développement de l'économie nationale.

Placé sur le thème " Les micro, petites et moyennes entreprises, clé d'une relance durable et inclusive ", la célébration de la Journée mondiale des MPEM rappelle la place qu'elles gagnent dans les économies des pays du monde et leur importance au fil des ans. Elle vise à mettre en lumière le rôle moteur des MPME dans la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, le développement économique et la cohésion des sociétés.

Dans sa déclaration pour la circonstance, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a révélé la vision du gouvernement à réduire le niveau de pauvreté, à créer des richesses et des emplois à travers un vaste chantier de diversification de l'économie nationale traduit par l'adoption de la politique nationale de développement des PME et de l'artisanat. En effet, le bilan à mi-parcours fait par la ministre s'est articulé autour de trois grands axes : les PME ; l'artisanat et le secteur Informel.

Pour ce qui est des PME, leur écosystème a été redynamisé par la mise en place des structures sous tutelle parmi lesquelles l'Agence congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) et le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa). D'après la ministre, plusieurs actions et des réformes sont en cours pour simplifier les procédures et réduire les délais de création, de modifications diverses et de radiations des entreprises.

" ... L'ACPCE s'emploie à réduire le délai de création d'entreprises. Vous êtes d'autant plus nombreux à savoir combien les entreprises peinent à obtenir des garanties auprès des institutions financières et pour ces questions d'accès au financement, il y a le Figa qui est là pour faciliter le développement, l'encadrement et l'accompagnement des entreprises congolaises ", a indiqué Rudy Stéphen Mpiéré Ngouamba Ambila, directeur général des PME.

S'agissant de l'axe artisanat, il a été révélé la tenue de plusieurs activités visant à promouvoir les métiers ainsi que valoriser le savoir-faire artisanal. Il s'agit, entre autres, du salon des métiers du bois ; du marché de l'entrepreneuriat féminin ; des marchés artisanaux de Mouyondzi et de Kintélé ; du marché ivoirien de l'artisanat, etc.

Abordant l'axe du secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo a notifié que différentes journées ont été instaurées afin de sensibiliser et d'édifier les acteurs économiques sur les avantages de la formalisation. L'objectif étant de créer les conditions pour inciter à la migration progressive des acteurs économiques du secteur informel vers le secteur formel.

" Il est important pour notre département de nous impliquer résolument dans les orientations visant la diversification de l'économie qui, en effet, est plus qu'une nécessité mieux encore une alternative plus que réaliste qui permet de transformer nos cinq cents- sept cents milliards (statistiques 2020) d'importations en opportunités d'investissement économique pour les opérateurs locaux ", a conclu la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.