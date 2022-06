Congo-Brazzaville: Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme - Une animation communautaire à l'intention des jeunes albinos

L'association Si jeunesse savait (SJS), en collaboration avec la Fondation Mwimba-Texas (FMT), a organisé, le 24 juin au siège de cette fondation dans la commune de Mont Ngafula, à Kinshasa, une animation communautaire à l'intention d'une trentaine de ses membres.

L'animation communautaire a été tenue en marge de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, dans le cadre du projet visant la promotion de l'Intégrité corporelle. Elle a permis de sensibiliser les membres de la FMT aux notions des droits à l'autonomie et à l'intégrité corporelle. Ouvrant cette activité, le président de la FMT, Glody Mwimba, a présenté l'association SJS avec laquelle quelques activités de sensibilisation ont déjà été menées en faveur des jeunes filles et garçons albinos.

Ces activités avaient trouvé leur fondement, selon deux formatrices de cette association, Vanessa Mwika et Marie-Grâce Neema, dans un rapport établi par l'experte indépendance sur les droits humains des personnes atteintes d'albinisme au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Ikponwosa Ero. Ce document établit certaines violences dont les personnes atteintes d'albinisme sont victimes. Il s'agit des viols, des mutilations, des agressions, etc., résultant essentiellement de croyances populaires prêtant aux albinos des pouvoirs magiques. " Pour pallier ce fléau, de nombreuses mesures ont été mises en place en Afrique afin de mettre fin aux agressions, aux dictats sociaux, aux violences et faire en sorte que toute personne atteinte d'albinisme mène une vie libre et jouisse pleinement de ses droits ", a expliqué SJS dans les motivations de cette activité.

Ainsi donc, dans le souci majeur de prévenir et de réduire ces actes des violence décriés, SJS a organisé cette activité financée par la Fondation Lucile et David Packard, dans le cadre de son projet visant la promotion de l'intégrité corporelle des ados et jeunes albinos sur les dictats sociaux, les agressions sexuelles, les violences en lien avec l'intégrité corporelle.

Vanessa Mwika et Marie-Grâce Neema ont rappelé à ces jeunes les principes de l'inviolabilité du corps, les appelant à ne pas se soumettre aux dictats sociaux ou de les faire subir aux autres. " Il ne faut pas vous laisser influencer par les autres, par l'entourage. Il faut protéger votre corps et rester comme vous êtes. Il faut faire ce que l'on estime bon pour soi ", ont-elles insisté. Elles ont demandé aux participants aux échanges de dénoncer toutes formes de violence que la communauté voudrait leur imposer. " Dans le cadre de notre projet, nous luttons pour atténuer les cas de violences ", ont expliqué ces deux activistes, soulignant que même au sein des couples, les problèmes ne doivent pas être réglés par la violence.

Avoir l'estime de soi

Dans leurs interventions, Vanessa Mwika et Marie-Grâce Neema ont également conseillé aux jeunes albinos d'avoir l'estime de soi, en vue d'éviter de tomber sous le coup des dictats sociaux. " Personne ne peut t'aimer plus que toi-même ", ont-elles fait savoir, notant que l'estime de soi est très importante dans les milieux de vie.

Au cours des discussions, les animateurs de SJS ont recouru à des exemples de la vie courante dont l'excision, la dépigmentation de la peau, le " kilelo " ou la mode, pour bien se faire comprendre des participants. Les interventions de ces jeunes ont constitué la preuve de l'assimilation de toutes les notions évoquées.