Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Elargir le registre social dans le ciblage des personnes vulnérables

Un atelier a réuni, à Brazzaville, les acteurs de plusieurs administrations en vue de l'élargissement et de la consolidation du Registre social unique, un outil de ciblage des personnes pauvres et vulnérables bénéficiaires des prestations sociales.

Le Registre social unique est un système d'information qui gère les données et statistiques des ménages pauvres au profit des programmes de protection sociale. Il a pour fonctions, entre autres, d'enregistrer, de centraliser et d'orienter la demande sociale des personnes pauvres et vulnérables ; de produire pour chaque ménage enquêté un code d'identification unique à l'usage des programmes de protection sociale ; d'extraire à la demande des structures de prise en charge les listes des bénéficiaires potentiels répondant à un ensemble de critères prédéfinis ; de fournir les indicateurs sur l'efficacité des programmes de protection sociale sur la population ciblée.

" Le Registre social unique est une base de données déjà opérationnelle dans le cadre du projet Lisungi. D'autres programmes et administrations de l'Etat peuvent s'en inspirer en matière de ciblage des bénéficiaires de leurs prestations. C'est pourquoi, nous travaillons à l'extension de registre ", a expliqué Raphaël Akoli, directeur des études et de la planification du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. C'est, en effet, sous l'égide de ce département ministériel que l'atelier s'est tenu en présence des partenaires au développement.

Les communications l'ayant ponctué ont permis aux participants, représentants des différentes administrations, de comprendre le bien fondé du Registre social unique afin de proposer des mesures adéquates en vue d'une implication élargie et harmonisée du processus d'expansion dudit registre, a souligné le coordonnateur du projet Lisungi, Constant Kiakouama. " Le Registre social qui permet d'assurer, entre autres, la traçabilité de l'aide apportée aux ménages peut être utilisé par n'importe quel service ", a-t-il indiqué, évoquant l'agenda sur l'expansion de ce document et la mobilisation des parties prenantes.