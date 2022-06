Congo-Brazzaville: Législatives - Jacqueline Lydia Mikolo à la conquête des suffrages de Mouyondzi

La candidate du Parti congolais du travail (PCT), dans la circonscription électorale unique de Mouyondzi, département de la Bouenza, est officiellement entrée en campagne le 26 juin? à la Place rouge.

" Mouyondzi est une localité productive sur le plan agricole et bien d'autres. Nous allons ensemble continuer à réunir les conditions pour produire davantage et commercialiser afin que notre communauté urbaine contribue au développement socio-économique du pays ", a indiqué Jacqueline Lydia Mikolo, devant une foule en liesse, scandant les chants de victoire au rythme de la musique traditionnelle du terroir.

La population, qui a déjà les prémices des opportunités offertes à travers quelques actions pour exprimer son savoir-faire dans divers secteurs : agricole, artisanal... n'a pas hésité, en ce tout premier jour de campagne, de promettre à la candidate une victoire massive dès le premier tour. La promesse concerne également les candidats sur la liste du PCT aux locales.

Mouyondzi, c'est l'une des plus grandes sinon la plus grande circonscription électorale unique dans ces législatives et locales. Elle compte plus de soixante mille habitants, soixante-trois villages, dix-sept quartiers. Dans la conquête des suffrages pour cette course électorale vers l'hémicycle, Jacqueline Lydia Mikolo n'est pas seule en lice. Face à elle il y a, entre autres, le député sortant, Michel Mboussi Ngouari, du Mouvement national de libération du Congo ; Brice Mvoula Kaya de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale ; Claudine Munari, du Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail...

La population qui a promis une victoire éclatante à la candidate Jacqueline Lydia Mikolo, dès le premier tour, s'est donc donné une obligation des résultats le 10 juillet prochain, jour du scrutin.