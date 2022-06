Congo-Brazzaville: Commission nationale électorale indépendante - Les nouveaux membres prennent le train en marche

La cérémonie de réception des nouveaux membres de la coordination, du comité technique ainsi que du comité de suivi et de contrôle de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), nommés en Conseil des ministres le 24 juin dernier, s'est déroulée le 26 juin à Brazzaville.

Une occasion pour le président de la CNEI, Henri Bouka, dont le mandat a été renouvelé, de féliciter les nouveaux venus. " En premier lieu, je voudrais vous saluer chaleureusement parce que vous avez été nommés à cette délicate fonction d'hommes et de femmes chargés de gérer, pour le bien de la nation, le processus électoral en cours qui va nous conduire à la tenue des législatives dans 151 circonscriptions et des élections locales où nous en avons moins, 123 certainement, mais beaucoup de listes ", a-t-il rappelé.

S'agissant des missions assignées à la CNEI, il a renvoyé les membres des trois commissions au recueil des textes régissant le processus électoral en République du Congo, notamment les articles 15, 16, 17, 21 et 22 de la loi électorale modifiée. En effet, ces articles renseignent suffisamment sur l'étendue des missions, de compétences assignées aux nouveaux promus en matière de préparation et d'organisation des élections.

" Vous avez été nommés par décrets en Conseil des ministres, c'est une haute confiance qui a été placée en vous. La nomination vous place devant la responsabilité, le devoir ; la responsabilité parce que c'est nous qui avons été choisis pour travailler, œuvrer à offrir aux Congolais, en particulier ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, comme veut la loi, un scrutin marqué de sceaux d'impartialité, de transparence et manifestant l'attachement de la République tout entière au caractère juste des résultats qui sortent des urnes ", a précisé le président de la CNEI.

Selon lui, la mission de cette institution est de travailler, de ne ménager aucun effort pour que le double scrutin des 4 et 10 juillet soit à tout point de vue et en particulier en matière d'organisation un succès. " Un succès qui rassure et qui montre que notre pays est et persévère sur la voie royale, celle d'une démocratie apaisée et non conflictuelle ", a-t-il martelé.

Henri Bouka a appelé les membres des trois commissions de la CNEI à travailler en étroite collaboration avec l'administration électorale dans le cadre des préparatifs du double scrutin de juillet prochain. Il a, par ailleurs, invité les différents acteurs impliqués à bannir les dérives pendant la campagne électorale. " Les politiques électorales vont toujours exister, l'invective n'a pas droit de cité en matière électorale. Ne perdez jamais de vue que la République du Congo se veut un Etat de droit ", a-t-il conclu.