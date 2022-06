Afrique du Nord: JM Oran-2022/Karaté Do - La médaille d'argent pour l'algérien Hocine Daïkhi

Oran — Le karatéka algérien Hocine Daïkhi (+84 kg) a décroché, lundi, la médaille d'argent, après sa défaite face au Croate Andilo Kivizic sur le score de 2-1, lors d'une finale de cette discipline, disputée au centre des conventions d'Oran (CCO), dans le cadre de la 19ème édition des JM Oran-2022.

L'athlète algérien s'est qualifié à la finale après avoir pris le dessus sur le Serbe Tazanovic Dordi (7-2) en phase des 1/8èmes de finale puis sur le Portugais Moreira Valente (4-1). En demi-finale, il a battu le marocain Mehdi Sariti sur un score de 7 à 1.

La médaille de bronze de la catégorie des +84 kg est revenue au Marocain Mehdi Sriti et au Bosniaque Rijad Dzuho.

La médaille de Daïkhi est la sixième remportée par l'Algérie (4 or et 2 argent) dans les compétitions de karaté do, lors de ces JM 2022 d'Oran, rappelle-t-on.

Le karatéka algérien, dans une déclaration à la presse, a indiqué que " ce résultat n'est nullement une défaite pour moi mais plutôt une motivation pour continuer à travailler, à améliorer mon niveau et à progresser ".

" Le public m'a encouragé et m'a donné une énergie positive. A court terme, nous allons participer aux Jeux islamiques et puis au championnat du monde. Je m'efforcerai d'honorer mon pays, l'Algérie et de lever haut les couleurs nationales ", a-t-il ajouté.

En revanche, l'autre karatéka algérien, Midoun Faleh (-84 kg), n'a pas réussi à remporter la médaille de bronze, après avoir été défait en 1/8ème de finale par le Serbe Vladimir Brezanic (10-2), pour remporter le match de rattrapage contre le Français Makamata Dany (8-0), puis s'incliner en finale face au Croate Ivan Kvezic et terminer la compétition en cinquième place.

Aussi, les deux lutteuses algériennes Karima Mekkaoui (-68 kg) et Mikdes Loubna (+68 kg) ont été éliminées en 1/8ème de finale, face, respectivement à la Française Flamande Natanelli (4-1) et la tunisienne Djemmi Shahinaz (2-0).

L'entraîneur de la sélection nationale dames, Faïza Zighaoua, a indiqué à l'APS que les deux athlètes ont fait de leur mieux pour avoir la qualification et rejoindre leurs coéquipières gagnantes. " Malheureusement, elles ont été éliminées lors des 1/8ème de finale. C'est vraisemblablement dû à un manque d'expérience, au tract. Mekdas Loubna a affronté une vice-championne du monde, nos deux karatéka continueront à travailler pour élever leur niveau ", a-t-elle ajouté.