Afrique du Nord: JM/ Tir à l'arc - 65 archers dont 4 Algériens en lice à partir de mercredi à Oran

Soixante-cinq (65) archers dont quatre Algériens représentant dix-huit pays seront en lice à partir de mercredi prochain dans les épreuves de tir à l'arc au programme de la 19e édition des Jeux méditerranéens à Oran.

Il s'agit d'épreuves de tir à l'arc sur une distance de 70 mètres dans la spécialité de l'arc classique, en individuel dames et messieurs, par équipes et en double mixte, qui débuteront mercredi et se poursuivront jusqu'à vendredi prochain au niveau de l'annexe du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran.

Malgré une rude concurrence qui s'annonce avec la participation des meilleurs archers, particulièrement le champion olympique, le Turc Mete Gazoz, et le champion d'Europe, l'Espagnol Miguel Alvarino Garcia, le sélectionneur national algérien Medani Ghiles s'est dit "optimiste" quant à décrocher une place au podium.

Les archers algériens engagés sont Imad Bakri, Abdelmadjid Hocine et Ayoub Rahlaoui (messieurs) et Bellal Yasmine (dames).

Les deux premiers jours de l'épreuve seront consacrés aux éliminatoires en arc classique individuel et par équipes dames et messieurs et double mixte, suivant un système des sets.

Les tableaux des éliminatoires se poursuivront jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quatre athlètes pour les demi-finales où les perdants s'affronteront pour la médaille de bronze.

Pour les épreuves par équipes, chacune est composée de trois athlètes et en double mixte d'un monsieur et d'une dame.