Algérie: Ports de pêche - Lancement d'une opération nationale pour le dégagement de 351 épaves de bateaux

Alger — Une opération nationale pour le dégagement de 351 épaves de bateaux au niveau des ports de pêche a été lancée, lundi, dans le souci d'augmenter leur capacité d'accueil.

Le coup d'envoi de cette opération a été donné au port de pêche d'Alger où il a été procédé au dégagement des épaves de bateaux échoués au niveau du bassin du port, et ce, avec la participation des différents partenaires et acteurs dans ce domaine.

L'opération d'élimination des épaves des bateaux échoués et des structures permettra de nettoyer les ports de pêche et d'augmenter le nombre de quais, et par conséquent augmenter la productivité et améliorer la gestion de ces structures, selon les explications avancées par le directeur de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya d'Alger, Cherif Kadri, lors d'un point de presse en marge du coup d'envoi de l'opération.

Selon M. Kadri, quelques 351 épaves de navires et de bateaux abandonnés ont été recensées au niveau national, dont 62 épaves submergées dans les bassins portuaires.

Cette opération devrait être achevée d'ici un mois ou un mois et demi, selon le même responsable qui a relevé la formation d'une commission nationale et de commissions de wilaya présidées par les walis, et ce, afin de mettre un terme définitif à ce phénomène.

Concernant les dortoirs des pêcheurs où ils stockent leur matériel et vêtements, le même intervenant a fait état d'une opération en cours pour faire le constat des lacunes existant au niveau national, et ce, dans le souci de réaliser de nouveaux dortoirs répondant à leurs besoins.