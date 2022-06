Maroc: Une délégation de journalistes mexicains informée de l'expérience de la MAP

Rabat — Une délégation de journalistes mexicains a tenu, lundi à Rabat, une rencontre avec les responsables de la rédaction de l'Agence Marocaine de Presse (MAP), au cours de laquelle elle a été informée de l'expérience de l'agence et de l'évolution qu'elle a connue ces dernières années.

La délégation mexicaine comprend Omar Cepeda, journaliste et présentateur à la chaîne "Canal once" et chroniqueur du journal "El Financiero", spécialisé dans la finance, l'économie, les affaires et la politique, et Leticia Carbajal Arellano, journaliste et présentatrice sur la même chaîne.

Elle a pris connaissance du travail de l'agence ainsi que du rôle qu'elle joue au niveau régional, grâce à un réseau de correspondants au pays et à l'étranger.

La délégation a également été informée de l'évolution réalisée par la MAP au cours des dix dernières années, notamment au niveau de la transformation numérique, qui lui a permis d'accompagner le boom technologique que connait le monde actuellement.

Elle s'est également enquise de l'expérience de l'Agence dans le domaine audiovisuel à travers la chaîne de télévision d'information en continu "M24" et la radio d'information marocaine "Rim Radio".

Les responsables de la rédaction de l'agence ont discuté avec la délégation mexicaine des moyens de renforcer la coopération entre l'agence et la chaîne "Canal once", suivant la politique d'ouverture dans laquelle l'agence s'est engagée ces dernières années.

La journaliste Carbajal Arellano a salué, lors de cette rencontre, la coopération entre la chaîne "Canal once" et l'ambassade du Maroc au Mexique, rappelant à cet égard l'accord de partenariat signé récemment par les deux parties en vue de produire des programmes qui mettent en avant la culture des deux pays et leurs similitudes pour le renforcement des échanges culturels.

Dans le même contexte, Omar Cepeda a souligné que cet accord prévoit notamment la couverture par la chaîne des activités de l'ambassade et la réalisation de reportages au Maroc pour promouvoir le potentiel touristique et culturel du Royaume, exprimant, à cet égard, la volonté de la partie mexicaine de bénéficier des produits de la MAP.

Au terme de cette rencontre, la délégation mexicaine a visité les différents services rédactionnels de la MAP ainsi que la chaîne "M24" et "Rim Radio".