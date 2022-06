Madagascar: Aurélien Contentin dit Orelsan - " C'est important pour moi de me produire à Madagascar "

Sans nul doute déjà l'un des grands prétendants au titre du concert de l'année, celui avec Orelsan en septembre promet de réjouir le public malgache. De ses propres mots, le rappeur français affirme qu'il nous prépare un événement de grande envergure.

Un rendez-vous à ne pas rater, un grand moment de liesse et d'émerveillement pour tous les amateurs de rap français dans toute la Grande île. La découverte exclusive du rappeur français Orelsan sur l'une des grandes scènes malgaches s'annonce transcendante le 23 septembre. Un artiste qui n'est plus à présenter, vu son statut d'incontournable sur la scène internationale, mais aussi l'ampleur grandissante de sa notoriété à Madagascar depuis ces dernières années, Orelsan nous promet un concert à son image au palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

Hier face à la presse nationale, dans le cadre d'un échange à longue distance, le rappeur auréolé de trois prestigieux " Victoires de la Musique ", a présenté en toute humilité l'envergure de ce concert qu'il prépare en collaboration avec Kintana Productions, qui sort tout juste du succès du concert du rappeur franco-malgache Oboy au mois de mai. " L'idée pour nous, c'est de proposer au public un show de grande qualité, je serai accompagné de mes musiciens sur scène et on proposera un concept proche de ce que l'on fait actuellement en France. Avec les moyens à notre disposition évidemment " souligne Orelsan.

Simple et basique

Lova Rasamimanana, responsable au sein de Kintana Productions quant à lui de rassurer " On connait tous le talent d'Orelsan et on peut vous dire que ce sera là un moment vraiment exceptionnel à vivre. Il en rêvait et nous aussi, raison de plus pour laquelle on mettra les bouchées doubles pour émerveiller le public pour cette occasion ". Bien avant l'annonce de ce concert, il est à rappeler qu'entre Madagascar et le rappeur Orelsan subsiste depuis toujours une longue histoire d'amour.

Une affection particulière pour la Grande île que l'artiste doit à sa compagne d'origine malgache et grâce à qui il s'est plu à créer des liens ici, mais aussi à découvrir la splendeur du pays, de sa culture, de sa gastronomie et de son peuple. " Cela va faire déjà plus d'une décennie que je viens à Madagascar régulièrement et à chaque fois l'idée de faire un projet là-bas me trotte dans la tête. J'ai appris à connaitre ce pays, à créer des liens d'amitié avec beaucoup d'artistes malgaches et c'est pourquoi c'est important pour moi de me produire à Madagascar " évoque le rappeur.

Actuellement encore en tournée en France, avec quatre vingt-dix dates de concerts de prévues, Orelsan assure ainsi un détour inédit chez nous pour ce qui s'annonce comme un concert de deux heures environ.