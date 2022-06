Maroc: Le ministre sénégalais de l'Environnement magnifie les relations historiques entre le pays et le Sénégal

Dakar — Le ministre sénégalais de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a magnifié les relations historiques existant entre le Maroc et le Sénégal, qui, dit-il, ne sauraient "être comparées avec les autres pays".

"Les relations entre le Maroc et le Sénégal ne sauraient être comparées avec les autres pays. Les deux pays sont reliés par une véritable association en vertu de la convention de Dakar de 1964, qui reconnaît des droits exceptionnels aux ressortissants sénégalais au Maroc en matière d'emploi et d'éducation", a dit le ministre sénégalais, qui présidait, lundi à Dakar, la cérémonie de signature d'une convention entre la direction générale de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande Muraille verte (ASERGMV) et la Fondation de l'Office chérifien des phosphates (OCP).

A ce propos, a fait savoir le ministre, "les nationaux de chacune des parties pourront accéder aux emplois publics dans l'autre État dans les conditions déterminées par la législation de cet État", comme le stipule la convention d'établissement signée entre les deux pays.

"Sous l'impulsion de feu le président Léopold Sédar Senghor et de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, a-t-il poursuivi, la convention d'établissement qui donne aux nationaux de chaque pays le droit de s'implanter librement dans l'autre pays, sans entrave fut signée".

Le directeur général de l'ASERGMV, Oumar Abdoulaye Bâ et Abdelhadi Sohib, secrétaire général de la Fondation OCP, ont acté le document de la convention pour un appui du développement agricole et un renforcement de capacités de l'Agence pour l'accompagnement et l'encadrement des projets destinés à la régénération de la biodiversité locale.

Le ministre a témoigné devant le secrétaire général de la Fondation OCP, de l'acte posé par la partie marocaine dans la mise en œuvre de cet accord de partenariat, indiquant qu'une délégation de la Fondation OCP et des enseignants chercheurs de l'Université Mohammed VI Polytechnique a séjourné au Sénégal du 19 au 23 juin.

Durant son séjour, a-t-il informé, "la délégation marocaine a eu des séances de travail avec des institutions de recherches comme le Centre de suivi écologique (CSE), l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et le centre national de recherches forestières (CNRF). De ces séances de travail, une feuille de route fut élaborée et sa mise en œuvre sera déroulée sous la tutelle de l'Agence' , a-t-il indiqué.

"Tout juste une semaine après, vous êtes là encore pour la signature de la convention spécifique qui sera la base opérationnelle de la mise en œuvre de la Convention cadre", s'est réjoui le ministre sénégalais.

Cependant, a-t-il noté, "qu'avant l'ASERGMV, la Fondation OCP a signé des conventions de partenariats avec la direction des Parcs Nationaux (DPN) et la direction des Aires marines communautaires protégées (DAMCP) pour accompagner respectivement le développement d'activités génératrices de revenus à la périphérie du Parc National du Niokolo Koba (région est) et de l'aire marine protégée de Joal Fadiouth (Petite côte).

Il s'agit là, selon lui, "d'un bel exemple de coopération Sud-Sud, à magnifier au profit de l'environnement et au développement d'activités génératrices de bénéfices durables".

"Soyez notre interprète auprès des autorités marocaines et du peuple marocain de notre reconnaissance à cette contribution très importante dans la mise en œuvre de la politique environnementale et de gestion des ressources naturelles du Pays", a dit M. Abdou Karim Sall.

"L'acte que vous avez posé en signant en avril 2022, une Convention cadre avec l'ASERGMV, contribue à la mise en œuvre de cette vaste coalition, a affirmé le ministre.

"Créée pour porter l'engagement social et sociétal du Groupe OCP, la Fondation OCP a pour vocation l'élaboration et la mise en œuvre de programmes citoyens axés sur le développement humain au Maroc et dans les pays du Sud, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a-t-il rappelé.