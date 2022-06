Afrique Centrale: Kindu - L'ECC organisera une collecte des fonds pour les FARDC

Le président territorial de l'Eglise du Christ au Congo (ECC)/Kibombo, réverand Evariste Kibushi Ngandu a indiqué que le dimanche 3 juillet une collecte des fonds sera organisée dans toutes les églises membres de l'ECC pour soutenir les FARDC engagés aux fronts.

Il l'a déclaré samedi 25 juin lors du culte célébré en faveur des congolais de l'Est et aux FARDC :

"L'objectif était celui maintenant de prier en faveur de nos amis qui souffrent à l'est de la RDC. Je demanderais à tous les chrétiens membre de l'ECC de prier pour nos amis qui souffrent maintenant à l'est et surtout aussi de prier aussi à nôtre armée FARDC qui combattent maintenant pour repousser l'ennemi".

S'agissant de la collecte en faveur des FARDC, il a demandé "à tout chrétien, non seulement de l'église du christ au Congo, mais tout membre, celui qui confesse Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur s'il a maintenant une aide que ça soit matérielle, financière, de contribuer pour assister cette population de l'est qui souffre".