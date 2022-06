Maroc: CDM U17 2022 - Tirage au sort, les adversaires des pays africains

Le tirage au sort de la Coupe du monde féminine U17 2022 a été effectué vendredi. Cela a été organisé par la FIFA à Zurich en Suisse.

Trois pays africains se sont qualifiés pour les phases finales de la compétition. Le Maroc, le Nigeria et la Tanzanie sont respectivement dans les Groupe A, B et D. Le premier est aux côtés du pays organisateur, les USA et le Brésil.

Le second hérite de l'Allemagne, le Chili et la Nouvelle-Zélande. La Tanzanie est placée aux côtés du Japon, du Canada et de la France. L'Espagne est championne en titre. Le tournoi est prévu du 11 au 30 octobre 2022 en Inde.

Les Groupes de la CDM féminine U17 2022 :

Groupe A : Inde, USA, Maroc, Brésil

Groupe B : Allemagne, Nigeria, Chili, Nouvelle-Zélande

Groupe C : Espagne, Colombie, Mexique, Chine

Groupe D : Japon, Tanzanie, Canada, France