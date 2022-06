Sénégal: Diverses activités culturelles au menu du Festival de cinéma "Les Téranga"

Dakar — Diverses activités culturelles seront au menu de la 3ème édition du Festival de cinéma "Les Téranga" dont la cérémonie d'ouverture est prévue ce mercredi, a-t-on appris des organisateurs

"En plus de la cérémonie d'ouverture prévue mercredi, on aura un marché du film avec des rencontres B to B, des ventes, des panels, des work shop, des masters class et des projections de films au programme de la 3ème édition du Festival de cinéma Les Téranga", a dit l'actrice Fatou Jupiter Touré, membre fondatrice de ce festival.

Elle intervenait lundi lors de la conférence de presse de lancement de cette activité culturelle qui se tient à Dakar du 29 juin au 2 juillet, avec comme pays invité, le Maroc. Cet événement culturel est initié par Cinéma 221.

La réalisatrice ajoute que les organisateurs ont également prévu de lancer un fonds dans le but de soutenir les femmes évoluant dans le secteur du cinéma, tout en précisant qu'ils sont sensibles à la situation souvent précaire de ces dernières.

"Nous appelons ainsi toutes les bonnes volontés à participer à ce geste de solidarité afin de soutenir nos sœurs", a dit l'actrice, Fatou Jupiter Touré.

De grands noms de la culture sénégalaise, notamment le cinéma, seront récompensés lors de ce festival, selon la réalisatrice.

Il s'agit d'Awa Sène Sarr, de la journaliste Annette Mbaye D'Erneville, la première femme monteuse au Sénégal, Top Thiam, et l'actrice autodidacte Bigué Ndoye.

Plus d'une centaine de films ont été sélectionnés pour le prix du meilleur film, a fait savoir l'actrice Zeynab Diop, elle aussi membre fondatrice de ce festival.

"Nous avons sélectionné des longs métrages fiction, des documentaires, des courts métrages et des séries sénégalaises et africaines. Le jury est composé de plusieurs membres dont des sénégalais et des étrangers", a déclaré Zeynab Diop, soulignant qu'au total, 40 films ont été choisis après la phase de présélection.

Des projections sont également prévues en région, comme à Gandiaye, une commune du département de Mbour, ont souligné les organisateurs.