Congo-Kinshasa: Nadège Bula Bula remporte la 3è édition du prix Pierre Castel

Directrice générale de l'entreprise My Success (MYS), Nadège Bula Bula a remporté, jeudi 23 juin, la RDC de la 3è édition du Prix Pierre Castel.

La lauréate recevra une enveloppe de 15000 euros et un programme de monitoring et de coaching, a indiqué le Directeur général de la Bracongo, Cyril Segonds dans un communiqué parvenu à la presse.

L'entreprise My Succès est spécialisée dans la transformation et commercialisation de deux infusions locales, le Bulukutu (Lippa mulitiflora) et la citronnelle.

Nadège Bula Bula a fait savoir son souci d'accroitre et professionnaliser la chaine de production de son entreprise :

" Nous avons de grands défis parce qu'actuellement la demande est croissante et importante. Vous savez la RDC est un sous-continent avec plus de 110 millions d'habitants, la consommation de thé est un impératif au-delà du fait que c'est un produit du quotidien. Nous devons couvrir la demande et professionnaliser notre champ de production parce que les consommateurs congolais ne vont continuer à consommer nos produits par patriotisme mais parce que nous arrivons à convaincre ".

Elle compte également investir dans l'acquisition d'un outil qui lui permettra de professionnaliser le processus de séchage de ces thés.

Pour sa part, Malukisa Sivi, la Directrice générale de Manitech Congo SARL, une société agroindustrielle basée à Kinshasa a été désignée seconde lauréate et recevra une dotation de 10 000 euros.

Elle bénéficiera également d'un accompagnement personnalisé.

Le Prix Pierre Castel est une initiative du Fonds Pierre Castel et s'attèle à promouvoir l'entrepreneuriat agricole en Afrique.