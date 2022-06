Afrique Centrale: Nord-Kivu et Ituri - Les exportations du café et cacao ont baissé de 60 % en 5 mois

Le Nord-Kivu et l'Ituri ont exporté, en cinq mois, environ 4 000 tonnes de café et 22 000 autres de cacao, soit une baisse de 60% par rapport à l'année passée.

Le président de l'Association des exportateurs de ces produits agricoles dans le Nord-Kivu et l'Ituri a annonce ces chiffres samedi 25 juin à Radio Okapi.

Les membres de cette structure attribuent cette baisse de production à l'insécurité, à la fraude et à la contrebande.

" Avec l'insécurité, nous avons connu plusieurs cas d'incendies des dépôts et des cargaisons [NDLR : café et cacao]. En termes d'estimation, on peut parler de 1 500 tonnes et quelques dépôts étaient incendiés, où il y avait également de l'argent, qui peuvent aller autour de 2 500 tonnes ", s'est plaint le directeur de cette association, Serge Kwiratuwe.

Il a également précisé que leurs dépôts de café et cacao avaient été plus incendiés dans les territoires de Djugu, d'Irumu, de Mambasa (Ituri) et Beni (Nord-Kivu).

Il accuse les groupes armés de commettre ces actes de sabotage. Serge Kiratuwe a ainsi invité le gouvernement de prendre des mesures afin d'améliorer le climat des affaires dans cette contrée.

" A notre gouvernement, nous réitérons notre demande de voir cette question trouver une solution et que nous puissions avoir un climat apaisé ", a indiqué la même source.

Selon lui, les deux provinces avaient exporté 10 000 tonnes de café et 49 000 autres de cacao entre janvier et mai 2021.