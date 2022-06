Congo-Kinshasa: Goma - Clôture de la semaine des prières de soutien aux FARDC

La semaine de prières de soutien aux FARDC aux fronts s'est clôturée le samedi 25 juin à Goma (Nord-Kivu). Cette initiative de la coordination urbaine de la société civile a duré sept jours.

Dans le recueillement, les animateurs de la société civile ont imploré la lumière et invoqué la paix en RDC.

Des dizaines de personnes se rassemblaient, chaque 12 h et 17 h, heure locale, pendant 5 minutes, autour du rond-point " Signers" avec des bougies et autres insignes du pays.

Marrion Ngavho, président de la société civile de Goma, explique la portée de cette semaine de prières :

" Nous demandons donc à toute la population d'avoir confiance en Dieu. Nous remettons les armes, les planifications, les négociations dans les mains de l'Eternel. Et nous pensons que nous allons vaincre et gagner l'ennemi, sous la bénédiction de Dieu, pour que nous puissions commencer à penser au développement de notre pays. Nous avons étalé notre drapeau, nous avons étalé nos bougies, pour dire, nous voulons la paix et la lumière dans ce pays. Nous avons mis beaucoup de messages de pacification. Et nous sommes confiants que notre Dieu, est en train d'agir. "

Il a remercié toutes les personnes qui les ont accompagnés dans le recueillement pour implorer la paix en RDC.

" Le 30 juin, nous allons appeler tout le monde à prier, à festoyer et à montrer à l'opinion nationale et internationale, que nous sommes un pays souverain. Et que, personne ne pourra prendre de l'espace congolais pour s'en servir ", a-t-il conclu.