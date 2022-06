Congo-Brazzaville: Tournoi UBA futsal ligue - Les Mucodec font une bonne entrée

La deuxième journée de la comppétition a été marquée par la brillante victoire de l'équipe des Mutuelles congolaises d'épargne et de crédit ( Mucodec) sur celle de Relation directe marketing par un score, sans appel, de 8-0.

Le tournoi organisé par la Ligue du sport de travail de Brazzaville met aux prises huit équipes, réparties dans deux poules de quatre, dans le but de contribuer à l'amélioration de la santé des travailleurs. " Pour nous qui sommes travailleurs, l'objectif n'est pas le score, mais surtout de nous retrouver et de nous affronter sportivement, question de pouvoir améliorer notre santé par le sport et nous permettre de nous connaître. Nous allons aborder la suite avec le même esprit, même rythme pour obtenir toujours des victoires ", a commenté Patrick Miyouna, le capitaine des Mucodec après la victoire.

UBA Banque a enchaîné en imposant à MTN sa première défaite, grâce à sa victoire (3-1). Les joueurs du sponsor de la compétition signent leur deuxième victoire en autant de matches, prenant seuls la tête du groupe . " Cela faisait partie de nos objectifs. Nous voulons sortir de cette phase de poules et entamer la deuxième phase de la compétition. Nous sommes contraints de remporter le titre pour honorer la marque UBA ", a expliqué Abraham Agbakoso Mbée, le capitaine de cette équipe.

" Nous avons perdu sur des faits de jeu. Nous allons continuer à nous battre puisqu'avant tout c'est le sport qui gagne. Nous sommes contents car après une semaine de dur labeur, l'occasion nous est donnée de faire sortir tout le sucre dans le corps. Nous allons aborder le prochain match avec un autre état d'esprit. Nous devons gagner pour passer au tour suivant ", a commenté, pour sa part, Raël Ibata, pour le compte de MTN. Rappelons que lors de la première journée MTN avait battu NSIA vie (4-1).

Dans les autres rencontres, Ecobank a écrasé NSIA non vie (6-2), puis le Fonea s'est relancé dans la course en battant NSIA vie (5-1). " Nous avons tiré les leçons de la première journée. Nous avons redynamisé l'équipe pour l'emporter largement. Nous allons continuer dans le même élan, lors de la troisième journée, qui est aussi décisive ", a déclaré Darvel Mboungou du Fonea. " Nous n'avons pas démérité. L'équipe adversaire a utilisé les mercenaires, alors que le règlement ne le prévoit pas. Les organisateurs doivent être un peu stricts de ce côté. Malgré ce fait, nous allons prendre conscience et rattraper ce retard ", a justifié Landry Loutété de NSIA Vie. Rodrigue Dinga Mbomi, le président de la Ligue, a mesuré l'ampleur du travail qui l'attend, dans la lutte contre les joueurs d'emprunt, communément appelés " mercenaires ".

" Nous avons encore beaucoup à travailler avec les équipes, parce que sur le terrain nous avons vu beaucoup de "mercenaires" jouer. On peut comprendre que le joueur vient jouer avec l'entreprise, parce qu'il est en stage. On doit réguler cela pour ne pas faire en sorte que les entreprises soient frustrées. Il faut que chaque responsable d'entreprise fasse en sorte que le maximum des joueurs de son équipe soit salarié dans son entreprise ", a souligné Rodrigue Dinga Mbomi.