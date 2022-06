Congo-Kinshasa: 57e Coupe du Congo de football - DCMP compte conserver son titre devant Rangers

La finale de la 57e édition de la Coupe du Congo de football oppose, ce 28 juin, au stade des Martyrs de Kinshasa, deux clubs de la Ligue 1 de la République démocratique du Congo (RDC), le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et l'AC Rangers de Kinshasa.

Détenteur du trophée, DCMP a quitté la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football pour se concentrer sur la deuxième compétition nationale de football, dans l'optique de conserver le titre et disputer la Coupe de la Confédération. Quant à l'AC Rangers, c'est sa première finale dans une compétition nationale. Les joueurs du président Lambert Osango espèrent également l'emporter et goûter pour la première fois à une compétition africaine interclubs. Avant d'accéder en finale, DCMP a sorti de son chemin la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi en demi-finale disputée le 25 juin, au Centre technique Kurara Mpova de la Fédération congolaise de football association, par une victoire nette de trois buts à zéro.

Les Miniers de Lubumbashi ont été dépassés, en encaissant le premier but dès la première minute de jeu, par Gloire Bofafaka d'une frappe à ras du gazon. Katy Katulondi a marqué le deuxième but de la tête à la 36e mn, reprenant un coup franc de l'Ivoirien Junior Koné. Le défenseur central international, Peter Ikoyo Iyemba, a inscrit le troisième but à la 75e mn. Visiblement, le chemin pour remporter la 57e Coupe du Congo a été balisé pour le DCMP, vainqueur par forfait de Mbongo Sport de Mbuji-Mayi, avant de torpiller les Lignes maritimes congolaise par dix buts à zéro.

Après avoir sorti les Miniers de Lubumbashi, les Immaculés de Kinshasa affrontent donc en finale les Académiciens de la capitale. L'AC Rangers a fait un match épique en demi-finale, le 24 juin, au terrain du Centre Ujana, avant de se débarrasser du FC Béni Sport du Sud-Kivu. Trois buts partout a été le résultat du match à la fin du temps réglementaire. Daniel Nzazu (26e mn) ouvrait la marque pour Béni Sport, et Ilunga wa Ilunga égalisait pour Rangers à la 39e mn. Bongwalanga Lofinda donnait l'avantage à Rangers à la 62e mn, et Mbusa Musubao égalisait pour le club du Sud-Kivu à la 71e.

Bazombwa Kirongozi plaçait à nouveau Rangers devant avec le troisième but des Académiciens à la 75e mn. Et Kambale Vagheni de Béni Sport égalisait dans les arrêts de jeu de la partie. C'est aux tirs au but (4 à 3) que Rangers doit sa place en finale de la 57e édition de la Coupe du Congo de football. Avant Béni Sport, l'AC Rangers s'était successivement débarrassé de l'AS Mbudi aux tirs au but (5 à 4) après un score d'égalité d'un but partout à la fin du temps réglementaire, et de la Jeunesse sportive de Likasi par deux buts à zéro.