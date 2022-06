Congo-Brazzaville: Parution - Alain Jacquard Opoumbou publie " Une femme et son combat, Claudia Sassou N'Guesso à Talangaï"

La brochure d'une trentaine de pages rend hommage à la députée de la cinquième circonscription électorale de Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville, Claudia Ikia Sassou N'Guesso. Elle a été présentée au public le 24 juin.

Juriste et analyste politique, Alain Jacquard Opoumbou a articulé sa réflexion autour de cinq centres d'intérêt. Il s'agit notamment de " La vision Talangaï moderne ou Talangaï ya sika " ; " Le rôle de la personnalité politique de Claudia Sassou N'Guesso " ; " L'approche définitionnelle des statuts de député et d'élu " ; " Le mythe de la fonction de député " ; " Les enjeux politiques des élections législatives et locales de juillet 2022. "

"Une femme et son combat, Claudia Sassou N'Guesso à Talangaï" met, en effet, en relief la personnalité, l'identité politique " d'une femme par essence d'exception dont le hasard ou la providence a voulu qu'elle soit la fille d'un chef d'Etat, à l'image d'Athéna, la déesse de l'intelligence, la fille du Dieu grec Zeus ", a écrit Alain Jacquard Opoumbou. Il s'agit en l'espèce d'éclairer, a-t-il rappelé, l'opinion publique sur la philosophie politique de Claudia Sassou N'Guesso et sur son ambition.

" Femme d'exception, elle est en proie à la caricature par une certaine langue devenant de ce fait, à tort, comme une victime expiatoire qu'on immole sous l'autel des diffamations et mensonges. Pourtant, elle est considérée comme une femme leader, charismatique, visionnaire et emblématique. Car, pour prétendre être femme leader, il ne suffit pas seulement d'affirmer son ambition, mais il faut surtout avoir les qualités exceptionnelles, la vision et le charisme comme l'écrivait le philosophe antique grec Xénophon dans les Nuées ", a-t-il justifié.

Selon l'auteur, cette brochure renferme un double intérêt. Le premier concerne la reconnaissance de la vision de Claudia Ikia Sassou N'Guesso qui se matérialise progressivement. " Ce n'est pas une utopie, la vision de celle-ci consiste à faire de Talangaï une cité idéale, à l'image de Platon dans la République ", a commenté Alain Jacquard. Le second intérêt vise, quant à lui, une pédagogie pour les politiques et contribue à l'éducation politique des citoyens qui s'approprient les fondamentaux, les valeurs de la démocratie.