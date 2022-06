Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Parfait Ndongui Matondo avec une détermination intacte

Le président de la Convention des jeunes pour le progrès (CJP), Parfait Ndongui Matondo, candidat aux élections législatives et locales dans la deuxième circonscription de Pointe-Noire, Mvoumvou, a officiellement lancé sa campagne le week-end dernier devant un parterre de militants.

Le candidat de la CJP a choisi le quartier Matendé, son fief, pour lancer sa campagne autour d'un repas citoyen. La journée a débuté par l'observation d'une minute de silence en mémoire d'une militante morte en 2017 pendant qu'elle écoutait les résultats des élections législatives à la radio, esperant une victoire de son candidat.

Parfait Ndongui Matondo a exprimé au public sa joie de lancer cette campagne dans la circonscription dans laquelle il vit depuis des années. Il a invité ses militants à aller voter massivement, le 4 et le 10 juillet, afin de lui donner une victoire écrasante et surtout à ne pas céder à la délinquance et à la fourberie pendant cette période de campagne.

Déjà très engagé sur le plan associatif et politique, Parfait Ndongui Matondo souhaite aller plus loin pour faire bouger les lignes. Le candidat de la CJP, qui part avec Ezer Sehossolo comme suppléant, se dit homme de terrain et surtout de la majorité présidentielle.

En effet, il laboure depuis plusieurs années le terrain de la deuxième circonscription de Mvoumvou, avec une idée en tête : prendre sa revanche sur son adversaire, promettant d'améliorer le social des habitants.

Après de nombreuses réunions et des rencontres avec la population, il a suscité suffisamment d'enthousiasme. " Depuis plusieurs années, Parfait Ndongui Matondo est au contact de la population, pour communiquer, pour expliquer ce qu'il fait, pour recueillir les préconisations des uns et des autres et surtout pour apporter son assistance. Il incarne l'unité dans notre circonscription ", a-t-elle relevé.