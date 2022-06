Tunisie: Les FIH et FIC 2022 annoncent des noms - Faouzia et Hamza Namira à Hammamet, Nomcebo Zicode et Kadebostany à Carthage

Tunis — Après deux années d'absence due à la pandémie mondiale du Covid19, les festivals d'été affichent leur retour cette année. En attendant leurs conférences de presse, les deux grands rendez-vous annuels d'été en l'occurrence le Festival international de Hammamet (FIH, 13 juillet-19 aout 2022) et le Festival international de Carthage (FIC, 14 juillet-20 aout 2022) ont commencé à dévoiler certains noms qui se produiront dans le cadre de leurs 56èmes éditions.

En avant-gout, le FIH a annoncé sur sa page facebook et sur son site web officiel la présence cette année et pour la première fois de la chanteuse compositrice multi instrumentiste canadienne d'origine marocaine Faouzia qui sera en concert le 23 juillet 2022. A 21 ans, la jeune artiste qui vient de sortir au mois de mai dernier son album "Citizens" ne cesse de cumuler les distinctions et a récemment sorti une série d'opus pop remarquables comme "Hero", "Puppet" et son tout nouveau single "RIP, Love". Evoluant dans la chanson battle-pop, Faouzia jouit d'une visibilité importante sur les réseaux sociaux. Ses collaborations avec John Legend, Kelly Clarkson, David Guetta ont façonné sa notoriété.

Se produira sur la scène de l'amphithéâtre du Centre culturel international de Hammamet également l'auteur-compositeur et chanteur égyptien Hamza Namira surnommé le nouveau "Sayed Darwish". Figure emblématique de la musique arabe moderne, il donnera un concert le 6 aout 2022. Hamza est l'expression de la résilience et de l'ambition de sa patrie. Se positionnant comme une personnalité publique majeure, notamment depuis la révolution égyptienne de 2011, il utilise son travail pour explorer et aborder les principaux problèmes sociaux d'aujourd'hui. Il a sorti quatre albums, présenté trois saisons du programme TV "Remix". Ses chansons ont eu un franc succès dans le monde arabe. Sa chanson "Dari Ya Alby" a franchi les 190 millions de vues sur Youtube.

De l'Afrique du Sud à la République de Kadebostany, le Festival International de Carthage a, quant à lui annoncé, sur sa page facebook et sur son site officiel, la présence à l'affiche et dans le cadre de l'univers musical qu'il propose, l'une des plus grandes voix sud-africaines Nomcebo Zicode connue pour avoir fait voyager le monde entier avec son succès musical planétaire "Jerusalema"; Elle animera la soirée du 23 juillet 2022, ainsi que le collectif Suisse "Kadebostany".

"Jerusalema", son single afro-house a été la chanson de l'année... En février 2020, une première vidéo virale utilise "Jerusalema" pour la tourner en dérision, pour sourire du contraste entre la chorégraphie et les paroles dévotes chantées par Nomcebo. Ella a permis, malgré le marasme ambiant du au confinement, de sourire encore et de partager quelques pas de danse, qui plus est dans le respect des gestes barrières. Des soignants en France, de militaires au Ghana, de pompiers en Turquie, Christiano Ronaldo au Portugal, Janet Jackson aux États-Unis, lui emboitent le pas! Bref, Nomcebo et son Jerusalema font danser la planète.

Dans la même soirée, se produira un groupe d'électro-pop avec des musiques de fanfare. C'est le Suisse Guillaume Bozonnet, alias Kadebostany, qui est à l'origine de la création du groupe. Fasciné par les platines et les tables de mixage, il décide très jeune de devenir DJ et musicien. Guillaume Bozonnet investit dans des claviers et des synthés vintage et passe le plus clair de son temps à composer ses propres sons.

En intégrant plus de membres incluant la chanteuse, guitariste et bassiste russe Kristina, Kadebostany évolue beaucoup et accueille le batteur et percussionniste Marc Veuthey ainsi que le tromboniste Ross Butcher. La même année, le célèbre DJ The Avener remixe le titre " Castle in the Snow ". C'est le véritable début du succès pour la formation électro-pop aux accents de fanfare. Le groupe est nommé dans trois catégories aux Swiss Music Awards (meilleure performance en live, meilleur artiste de la région romande et Talent national).

Il est à noter que les prix des billets pour ces concerts est de 40 dinars.