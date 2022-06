Nigeria: Projet de gazoduc transsaharien - Un groupe de travail et une feuille de route établis par le Niger, le Nigeria et l'Algérie

Le Ministère du Pétrole de la République du Niger est fier d'annoncer que le pays a franchi une nouvelle étape dans l'ouverture du marché national et

régional du gaz grâce au progrès du projet de la construction du gazoduc transsaharien (Tsgp) de plusieurs milliards de dollars aux côtés de Algérie et Nigéria.

Selon un communiqué de presse, Mahamane Sani Mahamadou, Ministre du Pétrole de la République du Niger, a rencontré Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines, Algérie, et Chief Timipre Sylva, ministre d'État aux ressources pétrolières du Nigeria ainsi que les directeurs généraux des compagnies pétrolières nationales (Noc) des trois pays africains pour discuter de la mise en œuvre du TSGP le 20 juin 2022, à Abuja. "Au cours de la réunion - qui fait suite à la signature de la "Déclaration de Niamey" lors du 3e Forum de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en février 2022 - les parties ont établi un groupe de travail et une feuille de route pour le développement du Tsgp ", lit-on dans le document.

Selon la même source, un comité de pilotage composé des trois ministres et directeurs généraux des Noc, mis en place lors des deux jours de réunion, sera chargé de mettre à jour l'étude de faisabilité du Tsgp et se réunira fin juillet 2022 à Alger pour discuter de la marche à suivre avec le projet Tsgp. Le ministère du Pétrole du Niger félicite toutes les parties pour cette étape importante, considérant à la fois la création du groupe de travail et la feuille de route comme des moteurs clés pour faire du TSGP une réalité.

"Avec l'augmentation de la pauvreté énergétique sur le continent africain en raison d'investissements limités dans les projets énergétiques, de retards dans l'exploration, la production et le déploiement des infrastructures, de la pandémie de Covid-19 et des

politiques mondiales liées à la transition énergétique, le projet Tsgp inaugurera une nouvelle ère de fiabilité énergétique. pour l'Afrique. Avec le gazoduc de 4 128 km allant de Warri au Nigeria à Hassi R'Mel en Algérie via le Niger, le gazoduc créera non seulement une connexion directe entre le Nigeria et les champs gaziers algériens vers les marchés européens, mais apportera des avantages significatifs au Niger ", ajoute la même source. Avec plus de 34 milliards de mètres cubes de gaz, le Niger, à part entière, a le potentiel pour devenir un exportateur de gaz, et avec l'élargissement des liens énergétiques entre l'Europe et l'Afrique, le projet Tsgp marquera une nouvelle ère de coopération régionale améliorée en Afrique, renforçant la monétisation et les exportations de gaz tout en augmentant les exportations du Niger vers l'Europe via l'Algérie.

Avec la progression du gazoduc, des opportunités pour le pays d'augmenter l'utilisation du gaz domestique grâce aux nouvelles réserves du Niger et du Nigeria se sont présentées. Alors que le Niger cherche à améliorer l'accès à l'électricité et à garantir l'abordabilité de l'énergie grâce à une exploitation accrue du gaz, l'initiative Tsgp changera la donne. Le gazoduc permettra d'échanger

jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel chaque année, améliorant ainsi le commerce régional et international de l'énergie, permettant au Niger d'élargir le rôle du gaz naturel dans son bouquet énergétique et de lutter contre la pauvreté énergétique.

" La Chambre africaine de l'énergie (Aec) félicite les ministres de l'énergie et les chefs des Noc d'Algérie, du Nigeria et d'Algérie

pour leurs efforts visant à accélérer le développement du Tsgp. La création d'un comité de pilotage et d'une feuille de route pour le

Tsgp, couplée à la signature récente d'un accord entre l'Appo et Afreximbank pour la création d'une banque africaine de l'énergie, est

un énorme témoignage de la façon dont l'Afrique peut renforcer la coopération et tirer parti des solutions nationales pour optimiser son pétrole. et le marché du gaz ", déclare Sebastian Wagner, président exécutif du Germany Africa Business Forum.

Alors que le gaz s'impose comme l'énergie du futur, le projet Tsgp jouera un rôle essentiel pour positionner le Niger, aux côtés de

l'Algérie et du Nigeria, à la pointe de la transition énergétique. Non seulement le projet de 13 milliards de dollars stimulera la

croissance socio-économique en débloquant des investissements massifs dans le secteur de l'énergie, mais contribuera à créer des emplois dans diverses industries, notamment l'énergie, la pétrochimie et la fabrication, tout en optimisant la production d'énergie et en positionnant l'Afrique en tant que plaque tournante énergétique mondiale.