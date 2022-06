Cote d'Ivoire: Visite officielle du Président du Niger - 48 heures pour dynamiser davantage l'axe Yamoussoukro-Niamey

48 heures passées sur les bords de la lagune Ebrié pour raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Les 23 et 24 juin dernier, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, accompagné de son épouse et d'une forte délégation composée des membres de son gouvernement était en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle.

Accueilli avec ferveur et enthousiasme à l'aéroport international Félix Houphouët Boigny par le vice-président de la République, Koné Meyliet Tiémoko, le numéro un nigérien s'est entretenu en tête à tête avec son homologue ivoirien, le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux présidents ont profité de cette occasion pour affirmer leur détermination à œuvrer au renforcement des relations entre leurs pays et à conjuguer leurs efforts en vue de contrer efficacement le terrorisme, de créer les conditions d'épanouissement des populations à traverser des projets intégrateurs et surtout bénéfiques aux femmes et jeunes pour un avenir radieux des uns et des autres.

" Je voudrais, au nom du peuple et du Gouvernement ivoiriens ainsi qu'en mon nom propre, vous souhaiter à vous-même, à votre épouse ainsi qu'à la forte délégation qui vous accompagne, la cordiale bienvenue en terre ivoirienne. Akwaba à toutes et à tous ! Je voudrais aussi vous adresser mes très vifs et chaleureux remerciements pour l'amitié que vous nous faites en effectuant cette visite officielle. Votre volonté de resserrer les liens entre nos deux pays frères de même que votre engagement en faveur du renforcement de notre coopération se sont exprimés à maintes occasions depuis votre accession à la magistrature suprême du Niger, le 2 avril 2021 ", a salué le chef de l'Etat ivoirien, tout en se félicitant de l'excellence des relations entre les deux pays.

Selon le premier citoyen ivoirien, les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Niger commandent qu'ensemble, les deux pays mettent un point d'honneur à rendre plus dynamique et plus fructueuse cette coopération mutuellement bénéfique pour leurs peuples respectifs. " C'est un engagement qui devrait pouvoir se traduire par des initiatives innovantes permettant d'accroître le niveau de nos échanges qui demeure, pour l'heure, bien en deçà de la qualité de nos relations et des énormes potentialités dont regorgent nos deux pays ", a-t-il affirmé. C'est pourquoi, le Président Alassane Ouattara s'est félicité de la signature de cinq (5) accords de coopération entre les deux pays dans les domaines de la politique, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, de l'enseignement technique et la formation professionnelle et des ressources animales.

Pour lui, la réalisation de tous ces accords ne sera possible que si la paix règne à l'intérieur des pays et à leurs frontières. Ainsi, il a exprimé sa solidarité au peuple et au gouvernement nigériens dans la lutte inlassable contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans ce pays et dans la sous-région ouest-africaine. Pour faire front, le chef de l'Etat a encouragé la mutualisation des efforts et des moyens.

Comme son homologue, le président du Niger a réitéré toute sa volonté et sa détermination à œuvrer de concert avec la Côte d'Ivoire pour dynamiser davantage l'axe Yamoussoukro-Niamey. Il a surtout indiqué que son aîné, le président de la Côte d'Ivoire, est un sage qui donne de bons conseils pour l'avancement des pays et de la sous-région sur le chemin du développement économique et social ainsi que de la prospérité.

Élevé à la dignité de Grand-Croix, au cours du dîner offert par le chef de l'Etat au couple présentiel du Niger, le président Mohamed Bazoum a salué son homologue et le peuple ivoirien pour l'hospitalité et le bon traitement réservé à la forte communauté nigérienne installée en Côte d'Ivoire. " Si la communauté nigérienne vit à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a été accueillie à bras ouverts et bénéficie des meilleures conditions de vie. C'est pourquoi, nous remercions le Président de la République Alassane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire pour cette hospitalité dont toute l'Afrique parle et est fière ", a-t-il salué.