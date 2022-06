Congo-Kinshasa: La relique de Lumumba accueillie au Palais du peuple

La dépouille de l'ancien premier Premier ministre du Congo, Patrice-Emery Lumumba est arrivée lundi 27 juin à 16 h (15h TU) au Palais du peuple, siège du Parlement congolais.

Le Président de la République, Félix Tshisekedi l'a accueille à l'aéroport international de Ndjili, avant de se diriger au Palais du peuple.

Sur place, les deux présidents des chambres du Parlement, Modeste Bahati du Sénat et Christophe Mboso de l'Assemblée nationale, ainsi les que familles Lumumba, Okito et Mpolo, ont rendu hommage à l'ancien Premier ministre.

Le cercueil en bois noir, massif, de 120 Kgs a été porté sur les épaules par huit "solides" officiers militaires qui l'ont déposé sur le podium aménagé, à cet effet dans le hall du Palais.

Les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale se sont inclinés les premiers devant la dépouille de l'illustre disparu, suivis des sénateurs et des députés nationaux, des autorités civiles et militaires parmi lesquelles le VPM et Ministre de l'intérieur, le bourgmestre de Lingwala, les chefs coutumiers, le Secrétaire général de l'Assemblée nationale, les familles Lumumba, Okito et Mpolo et de plusieurs autres anonymes.

Une veillée mortuaire est prévue cette nuit sur les lieux en attendant la suite du programme qui connaîtra son épilogue avec l'inhumation prévue le 30 juin 2022 dans son mausolée érigé pour la circonstance à l'Échangeur de Limete.