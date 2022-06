Sénégal: Le pays pleinement engagé dans la campagne "Carton Rouge" (officiel)

Dakar — Le Sénégal est pleinement engagé dans la campagne "Carton Rouge" contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles, a indiqué le Secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'enfant, Mame Ngor Diouf.

"C'est une excellente initiative qui s'inscrit parfaitement dans le mouvement mondial en faveur de l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes et des filles et le gouvernement du Sénégal est pleinement engagé dans ce mouvement à travers la ratification de la totalité des instruments juridiques pertinents", a déclaré Mame Ngor Diouf.

Il présidait lundi le lancement de la campagne "Carton Rouge", une initiative du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (ARDN), en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), sous le leadership du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'enfant.

A propos de l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes et des filles, M. Diouf a souligné qu'il "s'agit de la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, la convention relative aux droits de l'enfant, de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et du Protocole de Maputo relatif à la protection des droits de la femme".

"Au-delà d'un cadre juridique protecteur, il y a le cadre stratégique conformément au Plan Sénégal émergent qui place le capital humain comme axe d'intervention majeur. Dans ce capital humain, les femmes et les jeunes occupent une place importante", a-t-il ajouté.

Pour Djibril Diallo, président-directeur général du Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora (ARDN), "le principal objectif de la campagne est d'accélérer le plaidoyer et la sensibilisation contre les violences à l'égard des femmes et des filles en vue de l'atteinte des Objectifs de développement durable".

Selon lui, "il s'agit d'utiliser la capacité de mobilisation du sport et de la culture pour renforcer le mouvement mondial en faveur de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles".

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de l'Envoyée spéciale du président de la République, Aminata Touré, et de Chantal Yelu Mulop, Conseillère spéciale du président de la République démocratique du Congo, en charge de la Jeunesse et de la Lutte contre les violences faites à la femme.

Chantal Yelu Mulop a été nommée "Ambassadeur de bonne volonté de l'ARDN" en marge de la "Déclaration de Dakar", qui, selon Djibril Diallo, "est un appel à l'action en faveur de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles".

La Campagne "Carton Rouge" contre les discriminations et les violences à l'égard des femmes et des filles a été déjà lancée dans plusieurs pays d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique latine et aux Etats-Unis par l'ARDN, en partenariat avec l'UNFPA, ONU Femmes, le PNUD/Afrique, UNHABITAT, le Conseil présidentiel de la France pour l'Afrique, le gouvernement de Costa Rica et la FIFA.

Elle fait partie des quatre points d'entrée pour la popularisation des Objectifs de développement durable (ODD), selon un document de presse.