Sénégal: Abdou Karim Sall salue les relations "très anciennes" entre Dakar et Rabat

Dakar — le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a salué lundi à Dakar, les relations "très anciennes et bâties sur des fondements très solides du sang et de la religion" entre le Sénégal et le Maroc.

"Les relations entre nos deux pays sont très anciennes et bâties sur des fondements très solides du sang et de la religion. Je tiens magnifier les relations existantes entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal en mettant en avant les secrets d'une intégration réussie des deux communautés dans nos pays respectifs dans un monde où des barrières sont de plus en plus érigées entre les peuples", a dit le ministre.

Il présidait la signature d'une convention-cadre entre l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGM) et l'Office chérifien des phosphates (OCP) du Maroc.

Abdou Karim Sall considère cette signature comme "une suite logique du renforcement permanent de la coopération entre nos deux pays".

Le ministre a souligné que "durant la première décennie d'actions 2011-2020 de mise en œuvre de la Grande Muraille verte, des réalisations à fort impact dans la plupart des axes programmatiques ont été faites, nécessitant une mise à l'échelle et une capitalisation des leçons et contraintes pour mieux cerner les activités futures".

C'est dans ce sens, a rappelé M. Sall, que "le chef de l'Etat Macky Sall a présidé un Conseil présidentiel sur le thème +Bâtir une coalition nationale forte pour accélérer sur la trajectoire 2030, la réalisation du programme intégrateur africain de la GMV, le 05 mars 2021+".

Il a évoqué "les programmes et les actions de la Fondation qui apportent des réponses concrètes à la question de l'éducation, fondement indispensable à toute société en harmonie. L'éducation est la clé de l'ascension sociale pour les populations".

Le ministre a rappelé qu'avant l'ASERGMV, la Fondation OCP a signé des conventions de partenariats avec la direction des Parcs nationaux (DPN) et la direction des Aires marines communautaires protégées (DAMCP), pour accompagner respectivement le développement d'activités génératrices de revenus à la périphérie du Parc national du Niokolo Koba et de l'Aire marine protégée de Joal Fadiouth.

Néanmoins, a-t-il indiqué, "la prise en compte de la dimension environnementale n'est pas aussi en reste, car la Fondation place au cœur de ses priorités la préservation de la biodiversité et l'accompagnement des femmes et des jeunes dans le développement d'activités socio-économiques solidaires en lien avec l'agriculture et la préservation de l'environnement dans les pays du Sud".

Le ministre a assuré qu'il veillerait "personnellement" à la mise en œuvre de cette convention-cadre pour le bénéfice des communautés de la zone d'intervention de la GMV, mais aussi pour la signature d'autres conventions, pour renforcer davantage les relations entre les deux pays.