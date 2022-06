Congo-Kinshasa: Covid-19 - Toujours solidaire, l'Allemagne offre un don de près de 1 million et demi de doses de vaccins au pays

*Covid-19, l'Allemagne soutient la RDC avec 1 million 497 mille 600 doses de vaccins, arrivées vendredi 24 juin 2022 en provenance de ce pays de l'Union européenne. Dans un communiqué de presse de son ambassade, daté du 27 juin et parvenu à Radio Okapi, l'Allemagne s'engage à fournir au moins 175 millions de doses de vaccin aux pays émergents et en développement. La plus grande partie de ces vaccins sera distribuée via la plateforme de vaccination Covax, précise le communiqué. " La pandémie ne peut être vaincue que si elle maîtrisée à l'échelle mondiale :

l'Allemagne s'est donc engagée dès le début en faveur d'une réponse commune et solidaire à la pandémie ", peut-on encore dans ce communiqué. Selon la même source, l'Allemagne est actuellement le deuxième donateur et a déjà déboursé, en plus de dons de vaccins, 2,2 milliards d'euros.

**Autre nouvelle, le stress des fermetures, la peur de perdre son emploi et les difficultés financières qui découlent de la pandémie de Covid-19 ont sérieusement perturbé le bien-être de plusieurs individus au Kenya. Selon Africa News, la santé mentale des Kényans a été ébranlée par le coronavirus comme dans bon nombre de pays du monde. Le média cite un cas d'un jeune homme de 29 ans qui assumait la responsabilité financière de la famille et lui-même père de deux enfants. Il s'est suicidé en 2021 après avoir perdu son emploi à la suite de la pandémie.

Question

Est-ce prudent de se faire vacciner lorsqu'il fait chaud ? Une question d'une lectrice posée au quotidien régional français Ouest-France.

Réponse d'un virologue et enseignant-chercheur de l'Université de Montpellier : Non. Il n'y a pas de risque particulier à se faire vacciner par forte chaleur. Néanmoins, la vaccination pouvant induire dans certains cas une fièvre plus ou moins modérée, il est conseillé de rester plutôt dans un endroit frais les deux ou trois jours suivant la vaccination afin de supporter mieux, de potentiels effets secondaires.

Action de partenaire

La répétition est la mère de la science. Portons-nous encore au vaccinodrome de la place des Evolués, à la Gombe, Kinshasa, et retrouvons le Dr. Jean-Claude Masumu, coordonnateur du site.