Afrique de l'Ouest: Tabaski 2022 - 5500 moutons et chèvres maliens en route vers le Sénégal

Le Mali rouvre ses frontières pour ses éleveurs. Dans une note adressée aux différents points de contrôles douaniers situés aux frontières, le Directeur général des Douanes du Mali les invite à laisser passer 5500 têtes de moutons et de chèvres et 300 têtes de bœufs, en route pour le Sénégal, à quelques jours de la fête de la Tabaski. Autant d'ovins, de caprins et de bovins vont quitter le Mali pour rejoindre la Côte d'Ivoire.

Depuis plusieurs mois, les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) ont fermé leurs frontières avec le Mali.

À Kidira, les éleveurs maliens se font désirer

Lors de la visite du Ministre de l'Élevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, vendredi dernier, à Kidira, la principale porte d'entrée des moutons venant de la sous-région, pas l'ombre d'un mouton, alors que plus de 169 270 têtes avaient déjà franchi la frontière à pareille époque l'année dernière. Toutefois, des entrées sont notées à Bakel (un cumul de 38 022 têtes enregistrées), et à Moussala, poste frontalier de la région de Kédougou.

Pour le Ministre, le point fait par le Service de l'élevage a révélé, cette année, des difficultés en ce qui concerne le flux de moutons en provenance du Mali. Elles s'expliquent, selon lui, par les sanctions de la Cedeao contre le Mali, même si les animaux ne sont pas concernés par ces mesures.

M. Diop espère que ce gap sera comblé par l'offre nationale. À la date du 23 juin, celle-ci avait un excédent de 13 000 têtes par rapport à l'année dernière. " Cela veut dire que l'offre nationale est en train de grignoter sur l'importation ", s'est félicité le Ministre, saluant les progrès notés dans la production nationale d'ovins.

Après avoir rencontré les forces de défense et de sécurité lors de sa visite, Aly Saleh Diop a promis de travailler de concert avec ses collègues du Gouvernement, notamment les Ministres du Transport et de l'Intérieur, pour faciliter l'acheminement des moutons en provenance du Mali.