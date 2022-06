Nigeria: Show-biz - La musique nigériane récompensée aux BET Awards 2022 grâce aux victoires de Tems et Wizkid

The artist Wizkid before the MTV Africa Music Awards 2016 in Johannesburg, South Africa on October 21st, 2016. (Photo by JOHN WESSELS / Funk Productions)

Grande vitrine de distinction des Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines de divertissement, les BET Awards, créés par la chaîne Black Entertainment Television, ont récompensé deux artistes musiciens nigérians : Tems (Temilade Openiyi à l'etat civil) et Wizkid.

Selon Africanews, la chanteuse nigériane de 27 ans a remporté le prix du Meilleur artiste international, tandis que Wizkid a remporté le prix de la Meilleure Collaboration pour " Essence " avec Tems et Justin Bieber.