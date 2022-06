Tunisie: Chammam et Derbali raccrochent les crampons - Les fidèles lieutenants !

Respectueux et polis, ils abordent toujours leurs interlocuteurs avec le sourire. Khalil Chammam et Sameh Derbali ont su rester humbles. Ils ont su, aussi, quitter la scène... par la grande porte.

Ils ont débuté leur parcours professionnel à la même année, en 2006, à l'Espérance de Tunis. Ils sont, tous les deux, de purs produits du centre de formation de l'EST. C'est de Khalil Chammam et Sameh Derbali dont on parle, deux témoins du football d'un autre temps. Respectueux et polis, ils abordent toujours leurs interlocuteurs avec le sourire. Et même s'ils ont chacun un palmarès des plus riches, ils ont su rester humbles. Ils ont su, aussi, quitter la scène... par la grande porte.

Tantôt adulés, tantôt jétés aux orties

Enfants du club, ils ont fait l'essentiel de leurs carrières sous les couleurs de l'EST, même si, entre autres, ils sont allés monnayer leurs talents ailleurs. Adulés après le sacré continental de 2011, Chammam et Derbali ont payé le prix fort la perte du titre africain, une année plus tard. Après la défaite concédée en 2012 en finale de la C1 africaine devant Al-Ahly du Caire, une frange du public leur en a voulu, car considérés comme les joueurs-cadres. Quand on aime bien, on châtie bien. Et quand les résultats ne suivent pas, on en veut à Chammam et Derbali.

A un moment donné, il fallait changer d'air. Après un passage pas vraiment fructueux d'une saison (2014-2015) au Portugal où il a endossé le maillot Vitória de Guimarães, le capitaine Chammam est revenu à l'EST. Sameh Derbali, lui, a quitté le Parc B en 2016 et il est allé rejoindre les rangs de l'OB avant d'aller tenter une aventure en Libye du côté de d'Al-Ahli de Tripoli. Il est revenu en 2017 à l'EST.

Chammam et Derbali comptent chacun trois Ligues de champions dans leurs palmarès. Chammam a remporté 12 championnats de Tunisie, 4 coupes de Tunisie, 3 Supercoupes de Tunisie, 2 Championnats arabes des clubs et une Coupe nord-africaine des vainqueurs de coupe. Derbali, lui, compte dans son palmarès 9 championnats de Tunisie, 4 coupes de Tunisie, 2 Championnats arabes des clubs, 2 Supercoupes de Tunisie et une Coupe nord-africaine des vainqueurs de coupe. Chammam et Derbali ont pratiquement deux palmarès similaires. Ils ont débuté à la même année et ont décidé de décrocher les crampons le même jour, le dimanche 26 juin 2022, sous les couleurs du même club, l'Espérance de Tunis, leur équipe de cœur.