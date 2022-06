Tunisie: L'EST, championne de Tunisie - L'idylle de l'Espérance avec l'excellence

Une nouvelle pierre vient d'être mise dans l'inaccessible édifice de l'Espérance Sportive de Tunis. Le doyen des clubs tunisiens mérite d'être imité plutôt que d'être envié !

La suprématie de l'Espérance Sportive de Tunis sur le football tunisien ne semble pas près d'être freinée.

En effet, avec son sixième titre d'affilée et le trente et unième de son histoire remporté avant-hier, l'Espérance vient, encore une fois, de donner la preuve que ses records deviennent de plus en plus difficiles à égaler ou même à approcher dans les années à venir.

Quand même, le titre de cette saison a eu la particularité d'être disputé jusqu'aux tout derniers instants de la compétition avec la poursuite implacable imposée méritoirement par l'US Monastirienne. Et c'est tant mieux pour le football tunisien dont l'avenir semble prometteur grâce à l'amélioration du niveau de compétitivité de beaucoup de clubs. En témoigne, par exemple, l'opposition inattendue imposée par l'US Ben Guerdane avant-hier qui a failli gâcher la fête du champion en lui tenant tête jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.

Pourtant, l'USBG est lanterne rouge du play-off! C'est un bon signe pour l'avenir car il n'y a plus (ou presque) de match gagné d'avance ou d'adversaire donné pour victime expiatoire.

D'ailleurs, la majeure partie des rencontres de ces dernières saisons, notamment celles de la saison 2021-2022, ont été souvent marquées par l'indécision et le rapprochement de niveaux. Même les clubs dits nantis ne sont plus à l'abri des surprises et des mauvais résultats essuyés devant plus petits qu'eux.

Tout de même, l'Espérance reste la seule équipe capable de maintenir le cap en se hissant au-dessus du lot et d'y camper.

L'excellent bail de Hamdi Meddeb !

D'ailleurs, ce n'est pas fortuit si l'Espérance flirte toujours avec l'excellence et la réussite. Derrière cela, il y a des hommes, beaucoup de travail et de gros budgets dépensés selon une stratégie claire et optimale. L'Espérance est loin d'être Al Ahly ou Ezzamalek en ce qui concerne les ressources financières, mais elle se caractérise par une gestion administrative saine.

Il n'échappe à personne que le gros du budget de l'Espérance est assuré par son président Hamdi Meddeb et que le dernier mot revient à cet homme exemplaire à tous les niveaux.

Sa présence à la tête de l'Espérance suscite la jalousie et l'envie en raison du fait, qu'en dehors de son argent, Meddeb est un gestionnaire confirmé. Sa réussite en tant qu'homme d'affaires à la tête d'un des plus importants groupes de sociétés tunisiens s'est magistralement traduite par son brio en tant que président à l'Espérance.

Son bail de quinze ans à la tête du doyen des clubs tunisiens, commencé au mois d'août 2007, restera gravé en lettres d'or dans les annales du football tunisien. Jamais auparavant un président de club tunisien n'a enregistré autant de performances. A l'instar de son club "sang et or", ses records mettront sans doute plusieurs décennies avant d'être pulvérisés.

On a souvent attribué un mérite "exagéré" à un autre homme ayant dirigé l'Espérance avant lui. Mais c'est manifestement à tort ! C'est que depuis son avènement à la tête du club de Bab Souika 3 glorieux titres en Ligue des champions (2011, 2018 et 2019), 2 coupes arabes des clubs champions (2009 et 2017), 11 titres de championnat national, 4 coupes de Tunisie et 2 supercoupes ont été remportés en gros sous le commandement de cet homme à la force tranquille et aux performances dignes d'un président aux commandes d'un grand club européen.

Avec le bail scintillant de Hamdi Meddeb dans lequel est incluse toute la période d'après-révolution, rien (ou presque) n'a été laissé aux autres clubs. C'est de quoi faire taire tous les détracteurs et les envieux. Autrement dit, ceux qui "contestent" l'octroi de quelques titres avant la révolution ont désormais la réponse à leurs malicieuses médisances ayant souvent "agrémenté" les plateaux de télévision.