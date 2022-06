Afrique: Les fonds souverains, un réel catalyseur pour l'émergence de l'Afrique

L'investissement, le co-investissement et le co-développement dans les projets et les secteurs prioritaires deviennent un impératif

Les fonds souverains et stratégiques peuvent être un réel catalyseur pour une émergence durable du continent africain, a souligné, récemment, l'ambassadeur et directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal. "Notre continent a besoin d'accélérer son émergence.

Et pour cela, l'investissement, le co-investissement et le co-développement dans les projets et les secteurs prioritaires dans les pays africains deviennent un impératif", a dit M. Methqal qui s'exprimait lors de la clôture des travaux du Forum africain des investisseurs souverains (Africa Sovereign Investors Forum - ASIF) tenu les 20 et 21 juin derniers. A cet égard, le rôle des fonds souverains et stratégiques dans cette dynamique avec leur effet de levier, devient primordial et doit aussi être complémentaire aux autres sources de capitaux classiques qui contribuent déjà au financement du développement africain, a-t-il poursuivi.

En outre, rapporte la MAP, les fonds souverains et stratégiques peuvent être une locomotive aux secteurs privés locaux en les tirant et en les associant dans la mise en œuvre des projets locaux ou régionaux et dans lesquels leurs ressources financières seront investies, a-t-il relevé. M. Methqal s'est ainsi félicité des initiatives lancées à l'issue du Forum, convaincu que cette plateforme va contribuer à renforcer les partenariats Sud-Sud, à développer le co-investissement dans les pays africains ainsi que dans les projets régionaux transformateurs et à accélérer l'intégration économique régionale.

Par ailleurs, il a appelé les acteurs économiques et financiers du Maroc et des pays frères africains ainsi que les acteurs économiques et financiers internationaux à poursuivre leurs engagements au service de l'émergence africaine, en mettant en place des solutions répondant aux défis du continent sur la base de ses atouts tout en innovant en fonction de ses spécificités, priorités et réalités locales.

"Pour cela, nous devons innover, joindre nos efforts collectivement et mettre en place des modèles de croissance inclusifs et durables pour notre continent, dans une logique de cohérence, de complémentarité, de responsabilité et de solidarité", a noté le DG de l'AMCI. Dans ce sillage, il a relevé que la mobilisation doit être "globale et élargie", en associant aux côtés des gouvernements, le monde des affaires et les acteurs financiers, mais aussi la société civile, les villes et les régions, les jeunes et les femmes pour un développement durable et humain du continent africain.

"Le potentiel de coopération entre les pays africains est vraiment massif et les possibilités existent sans limite. Les fonds souverains et stratégiques africains et leurs partenariats internationaux doivent avoir un rôle pionnier et catalyseur dans cette révolution africaine", a-t-il soulevé. Marqué par un message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants, et dont la lecture a été donnée par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ce Forum a constitué une occasion pour les dirigeants, les hauts responsables de fonds souverains, ainsi que les représentants des États et du secteur privé de divers pays d'Afrique et d'ailleurs, d'échanger sur les opportunités qu'offrent l'Afrique.

Tenu sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, ce Forum a réuni une dizaine de fonds souverains africains, dont Ithmar Capital, pour créer un réseau premier du genre sur le continent, ASIF, dont l'objectif principal est de fédérer ses membres autour des défis auxquels les économies africaines sont confrontées en matière de financement et de mobilisation des investissements. Créé en 2011, Ithmar est un fonds d'investissement stratégique avec pour vocation première l'accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l'investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.