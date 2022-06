Burkina Faso: CID-ingénierie - La solution pour une meilleure productivité agricole

Le Cabinet d'ingénierie pour le développement (CID-Ingénierie) est une entreprise créée en 2016 par de jeunes chercheurs évoluant dans le domaine de la science du sol. CID-Ingénierie est l'une des rares entreprises spécialisées dans la réalisation des études pédologiques, des analyses physico-chimiques des sols, eaux, plantes et du contrôle qualité des fertilisants chimiques et organiques.

Des jeunes chercheurs ont trouvé les problèmes rencontrés dans le secteur agricole liés à la baisse des rendements de certaines cultures majeures à travers le pays. En effet, bien que la situation soit liée à des contraintes biotiques et abiotiques, elle ne saurait être une excuse pour maintenir nos populations dans des situations alimentaires difficiles. Pour garantir ainsi leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, ils se sont donné pour ambition d'accompagner les producteurs en créant le Cabinet d'ingénierie pour le développement (CID-Ingénierie) afin d'augmenter la productivité de leurs exploitations à travers des analyses de sols et des fertilisants chimiques et organiques et envisager ainsi une croissance accélérée et durable du secteur agricole. La connaissance de la nature et des propriétés des sols des espaces agricoles représente un préalable incontournable pour l'augmentation des rendements à l'hectare des cultures porteuses comme le coton, le maïs, le riz le sésame, l'anacarde, etc.

Ce potentiel doit être bien connu pour être mieux géré, et ce à travers des études pédologiques conduites de manière professionnelle et avec une rigueur scientifique, tout en impliquant les producteurs eux-mêmes. Tenant compte de ces réalités, CID-Ingénierie s'est doté d'un laboratoire ultramoderne capable de réaliser toutes les analyses entrant dans l'évaluation des aptitudes culturales des terres. Ce laboratoire permet de combler le vide laissé par les laboratoires étatiques et de créer également une complémentarité à travers une collaboration public-privé pour une meilleure synergie d'action dans l'amélioration de la productivité agricole. Depuis 2016, cette entreprise citoyenne intervient dans l'agriculture, eaux-sols et environnement. Dans le domaine agricole, le CID-Ingénierie mène, entre autres, des études de fertilité des sols pour une meilleure production des fermes et autres unités agricoles.

Il fait des tests de fertilisation des amendements et engrais organiques pour une agriculture biologique. A CID-Ingénierie, on fait un diagnostic agronomique pour la résolution des problèmes liés à la productivité des terres et des cultures. Le laboratoire mène également une étude pour le contrôle de la qualité des engrais chimiques et l'optimisation de la dose en fonction de la qualité du sol et de la culture. Enfin, le CID-Ingénierie accompagne des paysans pour une meilleure formulation des amendements organiques (fumure, compost, digestat, purin, etc..). Après quelques années d'existence, le CID-Ingénierie est en train de gagner la confiance des producteurs.

Pour son responsable, Ibrahima Sori, les producteurs adhèrent à leurs innovations. "Nous intervenons un peu partout au Burkina. Nous avons une très bonne collaboration avec les producteurs. Ils ont pris conscience que pour atteindre certains rendements à l'hectare, il faut d'abord connaitre le sol. La connaissance du sol passe forcément par l'analyse physico-chimique. Le producteur ne croit que ce qu'il voit. Après plusieurs actions sur le terrain, il se rend compte du résultat ", a laissé entendre le responsable de CID-Ingénierie. Selon lui, il est aussi question de leur donner des conseils afin qu'ils fassent des dépenses beaucoup plus rationnelles. "Actuellement le coût de l'engrais est très élevé sur le marché. Le producteur doit d'abord savoir ce qu'il a dans son sol et quel type d'engrais convient", a-t-il expliqué. Actuellement, CID-Ingénierie applique les plus bas prix sur le marché selon Ibrahima Sori.

CID-Ingénierie intervient dans les sols, les eaux et dans la formation

" Nous connaissons les réalités des producteurs. Ils n'ont pas la liquidité pour payer nos prestations. Pour cela nous mettons un modèle économique qui permette aux producteurs de s'en sortir aussi bien que le cabinet. Nous proposons un partenariat gagnant-gagnant afin qu'ils aient une plus-value à travers les analyses. En retour ils nous payent soit en nature ou en espèce ", a détaillé M. Soré. En plus du domaine de l'Agriculture, CID-Ingénierie intervient dans les sols et les eaux. Dans ce domaine, il fait, entre autres, dans la réalisation des études pédologiques et de dégradation des terres, des études pour la récupération des terres. CID-Ingénierie dispense une formation aux techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols et des cultures.

Il offre également une formation aux techniques d'analyse chimique et microbiologique des sols, eaux potables, de surface, de pluie et celles usées domestiques et industrielles. Enfin dans le domaine de l'environnement le CID-Ingénierie mène une étude sur les systèmes d'assainissement individuel, semi-collectif et collectif pour des usages domestiques industriels et autres. Le laboratoire soumet aussi une proposition de plan de gestion des déchets solide et liquide des communes.

Le CID-Ingénierie rédige le guide de gestion des déchets pour les entreprises, industries et autres structures pour un développement durable. A CID-Ingénierie, c'est aussi la fourniture de consommables et équipements de laboratoire d'analyse des sols, eaux, plantes, engrais organiques, carburants fossiles et biocarburants. Il propose également une formation en chimie et physique des sols et sur des méthodes d'analyses des sols, eaux, plantes et engrais. A CID-Ingénierie, quatre laborantins mettent en synergie leur savoir-faire pour des prestations de qualité. Ensuite ils centralisent les données brutes pour le responsable qui les analyse, effectue les calculs et valide les résultats. Les analyses de sols, eaux et plantes se font en deux semaines. Quant à l'analyse des engrais, elles se font en 72 heures.