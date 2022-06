Cote d'Ivoire: Promotion du secteur agricole - Le pays et l'Égypte renforcent leur coopération

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani qui effectue un séjour en Égypte, dans le cadre de la 3e édition du Forum d'Assouan a signé, le jeudi 23 juin, avec son homologue égyptien, une déclaration d'intention de coopération.

Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et son homologue égyptien de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Elsayed Elkosayer, ont procédé, le jeudi 23 juin, à la signature d'une déclaration d'intention de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte.

La signature du document a eu lieu au cabinet du ministre égyptien, en marge de la 3e édition du Forum d'Assouan, qui s'est tenu du 21 au 22 juin, dans la capitale égyptienne. Cette déclaration d'intention de coopération, qui fait suite à des séances de travail entre les deux parties, porte sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la recherche et du développement des variétés.

En particulier, des cultures stratégiques telles que le riz, considéré comme l'une des principales cultures importantes pour les deux pays. Le document porte également sur la mécanisation agricole et l'utilisation de méthodes modernes dans l'agriculture et les transactions post et pré-récoltes, et sur le partage d'expériences en matière de bonification des terres.

Il porte, par ailleurs, sur le renforcement des capacités et la formation dans les différentes activités agricoles ainsi que sur le domaine de la pêche et de la pisciculture. Les deux parties ont aussi convenu d'encourager les investissements conjoints dans le domaine agricole, en fournissant un soutien technique et en aidant les investisseurs à surmonter les obstacles.

Un comité technique agricole conjoint des deux parties sera formé pour le suivi de la mise en œuvre de cette coopération. Le ministre d'État, Kobenan Kouassi Adjoumani, a aussi visité, le même jour, un vaste domaine agricole, situé à près 200 km du Caire.