Cote d'Ivoire: Bafing - Moussa Sanogo félicite et comble les meilleurs élèves

La région du Bafing a connu un véritable bond en avant cette année à l'examen du CEPE. De 36,57% en 2021, le taux de réussite est passé à 58,26% en 2022. Un résultat très satisfaisant que le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat Moussa Sanogo, fils de la région, a fortement salué, le vendredi 24 juin au Groupe scolaire Nadiani 1 et 2, lors de la célébration de la 4e édition de la Journée d'excellence des écoles de la région. Et c'est naturellement qu'il a félicité les élèves admis au CEPE en leur offrant, chacun, une enveloppe, une médaille et un kit de fournitures scolaire du niveau 6è. Outre cette distinction, les meilleurs enseignants du CM2 et les meilleurs élèves issus des trois (3) Inspections de l'enseignement préscolaire et primaire (IEPP) du Bafing ont, également, reçu des enveloppes et 300 kits scolaires.

Au nom des bénéficiaires, Ouattara Mariam Princilia, élève en classe de CM2 au Groupe scolaire Saint François, a exprimé sa reconnaissance pour cet acte de portée sociale. Quant au ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, il a réitéré sa disponibilité à, toujours, accompagner cette promotion de l'excellence à l'école. " J'adore particulièrement cette fête parce qu'on donne une occasion unique aux enfants qui viennent des contrées lointaines du Bafing de poser, chacun, en photo avec un membre du gouvernement parce qu'ils ont bien travaillé à l'école ", a salué Moussa Sanogo.

Le ministre a promis, d'ici à fin 2022, la construction de près de 26 bâtiments de 3 classes, la réhabilitation de 34 bâtiments, la construction de 4 maternités et de 4 nouvelles cantines. Le lendemain, samedi, le ministre a été honoré par les populations de Gouékan, localité située à une trentaine de kilomètres de Touba pour la réalisation et la réhabilitation de plusieurs infrastructures sociales de base. Notamment, une école équipée de 380 tables-bancs et de latrines, une maternité avec logement de sage-femme, un marché moderne et une résidence flambant neuve, dotée de toutes les commodités, mise à la disposition du nouveau sous-préfet.