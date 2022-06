Cote d'Ivoire: Man - .Le festival des 18 Montagnes s'étend à l'international !

La capitale du Tonkpi, la ville de Man, était en fête du 23 au 26 juin dernier, à l'occasion de la 3ème édition du festival des 18 montagnes.

Ce festival pourtant resté en veilleuse pendant huit années, après l'édition de 2014, a fait son grand retour pour le bonheur des férus des arts et de la culture. Durant les trois jours de festivités, les populations ont dégusté les différentes prestations de danses traditionnelles, de chants, de la parade des masques de la région du Tonkpi et de ceux des régions sœurs du Sud, du Nord, du Centre et de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les soirées étaient entièrement dédiées aux contes et légendes dits par des conteurs venus de plusieurs régions.

La dimension internationale de du festival a été confirmée par la présence du Benin avec son mythique masque Zangbeto. Le Mali aussi est venu avec sa culture, via des troupes de chants et danses. Quant à l'aspect touristique, il a permis, aux festivaliers, de visiter les différents sites touristiques de la capitale du Tonkpi.

Selon le commissaire général du festival, Diop Ismaël, l'objectif est de promouvoir, et contribuer à la sauvegarde des expressions artistiques et culturelles de la région de Man, en Côte d'Ivoire, et au-delà.

"A travers ce Festival, nous voulons faire de Man une capitale artistique et culturelle rayonnante décentralisée, un point de rencontres pour les professionnels du spectacle et une référence en pays Dan", a-t-il expliqué. Comme perspectives, le Festival entend s'ouvrir aux artistes de toute l'Afrique pour la promotion et la valorisation de la culture africaine afin de créer des ponts intergénérationnels et interculturels à impact.

Le Festival des 18 Montagnes est un lieu de rencontres entre la tradition et la culture moderne avec une portée socio-économique remarquable dans la région.